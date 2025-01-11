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إعلام سوري: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية المعلقة في القنيطرة - أخبار كلمتك

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إعلام سوري: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية المعلقة في القنيطرة - أخبار كلمتك

إعلام سوري: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية المعلقة في القنيطرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:00 صباحاً -  أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية المعلقة في القنيطرة.

الاحتلال يسيطر على المنطقة العازلة بهضبة الجولان وينشر قواته جنوب سوريا

وأمس، قال مسؤولون إسرائيليون إن تل أبيب "ستحتاج" إلى الاحتفاظ بمحيط للعمليات بمسافة 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية.

وأوضح المسؤولون رفيعو المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان ألا يتمكن حلفاء النظام الجديد من إطلاق صواريخ صوب هضبة الجولان.

وأشاروا إلى ضرورة وجود مجال للنفوذ يمتد لمسافة 60 كيلومترا داخل سوريا، يكون تحت سيطرة الاستخبارات الإسرائيلية، وذلك لمراقبة ومنع ظهور تهديدات محتملة.

وفي أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، سيطرت إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية ونشرت قواتها في جنوب سوريا، كما شنت هجمات استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجيش السوري.

 

رسالة الشرع إلى إسرائيل

وفي وقت سابق، قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع إن إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي التي احتلتها في سوريا.

وشدد على أن إسرائيل، التي استولت على منطقة عازلة بعد سقوط الأسد، وتقدمت حتى جبل الشيخ، يجب أن تنسحب.

ومن جانب آخر، وفي رسالة طمأنة لإسرائيل، قال الشرع: "لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو مع أي طرف آخر، ولن نسمح لسوريا بأن تستخدم كمنصة للهجمات".

وأكد أنه لن يسمح للبلاد بأن تستخدم كمنصة لانطلاق الهجمات ضد إسرائيل أو أي دولة أخرى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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