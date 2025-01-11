مراكز الطب الرياضي تبدأ في إجراء الفحوصات الطبية لجميع الرياضيين - أخبار كلمتك

مراكز الطب الرياضي تبدأ في إجراء الفحوصات الطبية لجميع الرياضيين - أخبار كلمتك

مسلحون يقومون بامر صادم بحق مرتادي ساحل في عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يقومون بامر صادم بحق مرتادي ساحل في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:الرئيس العليمي يتدخل ويوجه بشحنة عاجلة للنفط لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

عاجل:الرئيس العليمي يتدخل ويوجه بشحنة عاجلة للنفط لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل انطلاقها.. مروة أنور تكشف عن تفاصيل مسرحية «البقاء للأصيع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل انطلاقها.. مروة أنور تكشف عن تفاصيل مسرحية «البقاء للأصيع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدًا.. قصور الثقافة تختتم عروض نوادي المسرح الإقليمي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدًا.. قصور الثقافة تختتم عروض نوادي المسرح الإقليمي - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

لتكريم الأفضل شهريًّا، الأوقاف تطلق مسابقة «الموظف المثالي» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
لتكريم الأفضل شهريًّا، الأوقاف تطلق مسابقة «الموظف المثالي» - أخبار كلمتك

لتكريم الأفضل شهريًّا، الأوقاف تطلق مسابقة «الموظف المثالي» - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 12:20 مساءً - أعلنت  وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة «الموظف المثالي» لتكريم أفضل العاملين شهريًّا في فئات مختلفة تشمل  «الأئمة، والمؤذنين، والعمال، والإداريين، ومقيمي الشعائر»، وتهدف المسابقة إلى تعزيز التميز الوظيفي وتحفيز العاملين على الالتزام والانضباط في أداء مهامهم. 

إطلاق مسابقة «الموظف المثالي» من وزارة الأوقاف 

خصصت  وزارة الأوقاف ضوابط دقيقة لاختيار الفائزين، تضمنت الالتزام بالعمل، والانضباط بالتعليمات، والتميز في المجال الوظيفي، والتحلي بالسيرة الحسنة، وتركز المسابقة على إبراز المواقف الإنسانية الملهمة التي قدمها العاملون، مثل رد الأمانات أو إنقاذ أحد رواد المسجد.

ضوابط مسابقة «الموظف المثالي» من وزارة الأوقاف 

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تقييم المرشحين من خلال لجنة متخصصة على مستوى المديريات؛ لضمان الشفافية والعدالة، وترسل نتيجة التقييم شهريًّا للإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بديوان عام الوزارة، واشترطت الوزارة ألا يكون المرشح قد حصل على جزاءات إدارية في خلال الثلاثة أشهر السابقة.

تقدم  وزارة الأوقاف حزمة من الجوائز للفائزين، تشمل مكافأة مالية، وشهادة تقدير، ونشر أسماء المكرمين في لوحة الشرف الخاصة بكل مديرية شهريًّا، وأكدت الوزارة استمرارها في دعم قيم التميز والالتزام داخل منظومتها الوظيفية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تنبيهات عاجلة من المدارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن الامتحانات الإلكترونية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق