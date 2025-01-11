مشاهير العرب - دوللي شاهين تشوق جمهورها لكتابها الأول في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 01:51 مساءً - أعلنت الفنانة دوللي شاهين عن تجربتها الأولى في الكتابة، من خلال كتاب سيتم عرضه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

كتاب دوللي شاهين

ونشرت عبر حسابها على «إنستجرام» منشورا علقت عليه قائلة: «استنوا كتابي الأول الأسبوع الجاي في معرض الكتاب مع الكاتب محمد المخزنجي».

وتابعت: «الفضل للمخرج مؤمن يوسف صاحب الفكرة والداعم الأول للمشروع».

كتاب الأول لدوللي شاهين في معرض الكتاب

وبذلك تتعاون الفنانة دوللي شاهين مع الكاتب المصري الكبير محمد المخزنجي والمخرج مؤمن يوسف لاطلاق كتابها الاول تجرية في عالم الرعب ليكون أول تجربة روائية لها..

وتم الاتفاق مع دار النشر المصرية ديير لنشر الكتاب الذي سيصدر اخر شهر يناير في معرض الكتاب في القاهرة.

آخر أعمال دوللي شاهين

ويذكر أن آخر أعمال دوللي شاهين، هي أغنية الجديدة «روح زورن»، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

والأغنية من كلمات جوزيف حرب، وألحان فولكور، وتوزيع أحمد عبد العزيز، اخراج مؤمن يوسف، وتصوير محمد السيد، استوديو السيد علي.