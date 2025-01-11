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مشاهير العرب - دوللي شاهين تشوق جمهورها لكتابها الأول في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - دوللي شاهين تشوق جمهورها لكتابها الأول في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - دوللي شاهين تشوق جمهورها لكتابها الأول في معرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 01:51 مساءً - أعلنت الفنانة دوللي شاهين عن تجربتها الأولى في الكتابة، من خلال كتاب سيتم عرضه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

كتاب دوللي شاهين

ونشرت عبر حسابها على «إنستجرام» منشورا علقت عليه قائلة: «استنوا كتابي الأول الأسبوع الجاي في معرض الكتاب مع الكاتب محمد المخزنجي».

وتابعت: «الفضل للمخرج مؤمن يوسف صاحب الفكرة والداعم الأول للمشروع».

كتاب الأول لدوللي شاهين في معرض الكتاب

وبذلك تتعاون الفنانة دوللي شاهين مع الكاتب المصري الكبير محمد المخزنجي والمخرج مؤمن يوسف لاطلاق كتابها الاول تجرية في عالم الرعب ليكون أول تجربة روائية لها..

دوللي شاهين

وتم الاتفاق مع دار النشر المصرية ديير لنشر الكتاب الذي سيصدر اخر شهر يناير في معرض الكتاب في القاهرة.

آخر أعمال دوللي شاهين

ويذكر أن آخر أعمال دوللي شاهين، هي أغنية الجديدة «روح زورن»، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة.

والأغنية من كلمات جوزيف حرب، وألحان فولكور، وتوزيع أحمد عبد العزيز، اخراج مؤمن يوسف، وتصوير محمد السيد، استوديو السيد علي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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