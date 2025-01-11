مشاهير العرب - بعد جولته في كندا.. تامر عاشور يشوق الجمهور لحفله بنيو يورك» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 03:11 مساءً - شوق الفنان تامر عاشور، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» الجمهور لحفله في «نيو يورك»، اليوم السبت، وذلك قب حفله الأخير الذي أحياه في كندا بحضور عدد كبير من الجمهور.

وشارك تامر عاشور، صورة من حفله الأخير في كندا عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «كان يوم اكتر من رائع في اول حفله في كندا، هستناكم بكره في نيويورك».

آخر أعمال تامر عاشور

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال تامر عاشور طرحه لأخر أعماله التي حملت اسم «ياة» مؤخرا، الأغنية من كلمات محمود عبد الله، ألحان محمدى، توزيع أحمد إبراهيم ومكس وماستر أمير محروس.

وجاءت كلمات الأغنية: «ياه عالسنين المسروقين، مني ف هواه، عالفاضي ياه، خانّني الجمال، والقلب شال أوجاع تُقال، وياريت ينساه ده أذاه، خان ليه، شاف إيه مني، ما يقول اللي شافه، بدّيه خير طول عمري، وكمان ده اعترافه

بسهوله، إديته عمري وباعه، إديته سري وذاعه، وكشفلي إيه جواه، ف نواياه».

وحققت أغنية «ياه» للفنان تامر عاشور، نسب مشاهدة مرتفعة، عبر يوتيوب، وذلك بعد يومين فقط من طرحها.

وتخطت أغنية ياه لـ تامر عاشور، حاجز المليون مشاهدة، عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.