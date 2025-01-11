مشاهير العرب - عن تجربتها في مصر.. لينا شاماميان تكشف تفاصيل ألبومها الجديد «نيل» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 01:31 مساءً - أعلنت المطربة لينا شاماميان، تفاصيل ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «نيل»، مشيرة إلى أن تأثير مصر كان كبير عليها.

وأوضحت لينا شاماميان، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن الألبوم مستوحى من تجربتها الشخصية وتأثير مصر عليها منذ أن بدأت زياراتها للبلاد في عام 2020.

وقالت شاماميان: «أغلب أغاني الألبوم أنا اللي كتباهم، وكلها بتحكي عن حكايتي لما جيت مصر، والألبوم فيه أغاني متنوعة بتتناول موضوعات مختلفة زي العوض والفرصة التانية».