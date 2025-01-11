وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: حالة وحيدة أتمنى فيها الحصول على المركز الأول - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: حالة وحيدة أتمنى فيها الحصول على المركز الأول - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على قائمة الشرف لمنتخبات المونديال - أخبار كلمتك

كرة اليد، تعرف على قائمة الشرف لمنتخبات المونديال - أخبار كلمتك

في غياب محمد صلاح، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي - أخبار كلمتك

في غياب محمد صلاح، نتيجة الشوط الأول من مباراة ليفربول وأكرينجتون ستانلي - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يشارك في اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بإيطاليا - أخبار كلمتك

طلاب الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة: "امتحان العربي كان سهل وحلو" (فيديو) - أخبار كلمتك

طلاب الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة: "امتحان العربي كان سهل وحلو" (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - عن تجربتها في مصر.. لينا شاماميان تكشف تفاصيل ألبومها الجديد «نيل» (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - عن تجربتها في مصر.. لينا شاماميان تكشف تفاصيل ألبومها الجديد «نيل» (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عن تجربتها في مصر.. لينا شاماميان تكشف تفاصيل ألبومها الجديد «نيل» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 01:31 مساءً - أعلنت المطربة لينا شاماميان، تفاصيل ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «نيل»، مشيرة إلى أن تأثير مصر كان كبير عليها.

وأوضحت لينا شاماميان، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن الألبوم مستوحى من تجربتها الشخصية وتأثير مصر عليها منذ أن بدأت زياراتها للبلاد في عام 2020.

وقالت شاماميان: «أغلب أغاني الألبوم أنا اللي كتباهم، وكلها بتحكي عن حكايتي لما جيت مصر، والألبوم فيه أغاني متنوعة بتتناول موضوعات مختلفة زي العوض والفرصة التانية».

اقرأ أيضاً
«تروح لمين».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم «رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» | صورة

مسلسل جودر الحلقة 14.. أحمد بدير يكشف سر البومة | فيديو

قبل طرحها.. تامر عاشور يكشف عن أغاني ألبومه الجديد «ياه»

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

حلقة نقاش لأبطال فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق