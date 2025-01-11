شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة ستاد أبيدجان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 03:51 مساءً - دوري ابطال إفريقيا، نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا من غرفة خلع الملابس للفريق قبل مواجهة ستاد أبيدجان اليوم.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على إستاد أبيدجان اليوم السبت، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على التواصل مع محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة والذي يترأس بعثة فريق الكرة في رحلة كوت ديفوار من أجل الاطمئنان على البعثة والفريق وتدعيم الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة ستاد أبيدجان الليلة.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة ستاد أبيدجان اليوم حيث شهدت الجلسة مناقشة خطة المباراة وايضا تشكيل الفريق المنتظر إعلانه في المحاضرة الأخيرة.

وتصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر إلي ملعب مباراة ستاد أبيدجان في الرابعة عصر اليوم، استعدادا لمواجهة الفريقين الليلة في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل الفريق لمباراة ستاد أبيدجان المرتقبة اليوم السبت فى دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي الأقرب أمام أبيدجان

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، وسام أبو علي.

وخاض لاعبو الأهلي مران خفيف في فندق الإقامة قبل مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري المقرر لها مساء اليوم السبت.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب مباراة ستاد أبيدجان تشهد مراجعة التعليمات الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وإستاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلًا من الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد واستاد أبيدجان.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان.

قائمة الأهلي في كوت ديفوار

وضمت قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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