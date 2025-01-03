تشكيل ريال مدريد المتوقع لصدام فالنسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 01:50 مساءً - يستكمل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني، بخوض المباراة المؤجلة أمام فالنسيا.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تشكيل ريال مدريد لمواجهة فالنسيا الليلة على ملعب "ميستايا"، حيث شهد وجود ثنائي الوسط أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا في خط الدفاع الذي يعاني من غيابات عديدة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة فالنسيا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أوريلين تشواميني - أنطونيو رودريجر - إدواردو كامافينجا.

خط الوسط: فيدريكو فالفيردي - داني سيبايوس - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو - كيليان مبابي - فينيسيوس.

ويحتل الريال وصافة ترتيب الدوري الإسباني حاليا برصيد 40 نقطة، بينما يكافح فالنسيا للهروب من شبح الهبوط، حيث يحتل المرتبة الـ19 (قبل الأخيرة) برصيد 12 نقطة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على فالنسيا، اليوم الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة 12 من الدوري الإسباني، التي كان مقررا لعبها في نوفمبر الماضي، وتم تأجيلها بسبب الإعصار الذي ضرب إسبانيا وقتها.

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