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مدرب الأرسنال يؤكد جاهزية هافرتز لمباراة برايتون - أخبار كلمتك

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مدرب الأرسنال يؤكد جاهزية هافرتز لمباراة برايتون - أخبار كلمتك

مدرب الأرسنال يؤكد جاهزية هافرتز لمباراة برايتون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 02:20 مساءً - أكد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، جاهزية كاي هافرتز مهاجم فريقه للمباراة المرتقبة أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب هافرتز، الذي سجل هدفا في فوز أرسنال 1-0 على إبسويتش تاون الأسبوع الماضي، عن انتصار الفريق 3-1 خارج ملعبه على برينتفورد بسبب عدوى فيروسية أصابت العديد من لاعبي "الجانرز".


وردا على سؤال عما إذا كان هافرتز سيتوجه مع الفريق لملعب برايتون قال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نعم، أعتقد ذلك، سيتعافى اللاعبون من المرض، وسيتدربون اليوم وفي حال جاهزيتهم سيشاركون".

 

وتطرق المدرب الإسباني للحديث عن حظوظ فريقه في المنافسة على اللقب، بقوله: "يتعيّن علينا أن نظهر بنفس المستوى من الثبات وأكثر من الموسم الماضي".

 

جدير بالذكر أن أرسنال جمع 39 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 6 نقاط خلف ليفربول المتصدر، الذي لا يزال لديه مباراة مؤجلة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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