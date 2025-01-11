كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 12:05 مساءً - دوري ابطال إفريقيا، عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة ستاد أبيدجان اليوم.

وشهدت الجلسة مناقشة خطة المباراة وايضا تشكيل الفريق المنتظر إعلانه في المحاضرة الأخيرة.

وتصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الي ملعب مباراة ستاد أبيدجان في الرابعة عصرا استعدادا لمواجهة الفريقين الليلة في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تغادر بعثة النادي الأهلي كوت ديفوار مباشرة عقب مباراة ستاد أبيدجان حيث تتحرك البعثة مباشرة من ملعب المباراة الي مطار كوت ديفوار استعدادا لرحلة العودة إلى القاهرة على متن الطائرة الخاصة.

استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل الفريق لمباراة ستاد ابيدجان المرتقبة اليوم السبت فى دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي الأقرب أمام أبيدجان

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، إمام عاشور، وسام أبو علي.

وخاض لاعبو الأهلي مران خفيف في فندق الإقامة قبل مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري المقرر لها مساء اليوم السبت.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب مباراة ستاد أبيدجان تشهد مراجعة التعليمات الأخيرة وإعلان تشكيل المباراة.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على إستاد أبيدجان اليوم السبت، في المباراة المقرر إقامتها على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي”؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإستاد ابيدجان

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الأهلي وإستاد أبيدجان في السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وهي المباراة التي تقام ضمن مباريات المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا التي تضم كلًا من الأهلي وأورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد وإستاد أبيدجان.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المنتظر أن تنقل قنوات بين سبورت الناقل الحصري للبطولة مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان.

قائمة الأهلي في كوت ديفوار

وضمت قائمة الأهلي كلًّا من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومحمد هاني وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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