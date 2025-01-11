امتحانات نصف العام 2025.. «التعليم» تحذر من حيازة الهواتف داخل اللجان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:46 صباحاً - امتحانات نصف العام 2025.. أكدت مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة القاهرة، على الطلاب بضرورة الالتزام بقواعد وضوابط امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل، تزامنًا مع بداية الامتحانات.

امتحانات نصف العام 2025

وأكدت المديرية التعليمية، على الإدارات والمدارس بضرورة اتباع التعليميات والإجراءات الاحترازية داخل لجان امتحانات نصف العام 2025، والعمل على سلامة الطلاب وسير العملية الامتحانية بهدوء.

عدم حيازة الهواتف المحمول في امتحانات نصف العام 2025

وحذرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، من حيازة الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعهد في الغش، داخل لجان امتحانات نصف العام 2025، سواء الطلاب أو المراقبين أو الملاحظين.

المخلفات في امتحانات نصف العام 2025

وشددت المديرية التعليمية، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه الطلاب المخالفين وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدة على ضرورة وأهمية انضباط والتزام العملية التعليمية ومتابعة اللجان والطلاب.

انطلاق امتحانات نصف العام 2025

والجدير بالذكر، أن امتحانات نصف العام 2025 انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 11 يناير الجاري، لطلاب صفوف النقل بداية من الصف الثالث الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي، في محافظة القاهرة.

موعد انتهاء امتحانات نصف العام 2025

ومن المقرر أن تستمر امتحانات نصف العام 2025 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث، حتى يوم الخميس الموافق 16 من يناير الجاري.

ضوابط عقد امتحانات نصف العام 2025

- الحضور بالزي المدرسي.

- منع إرتداء أي زي مخالف بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم.

- ارتداء الكمامة منعًا للعدوى من نزلات البرد في حالة التعرض لنزلات البرد.

- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بنصف ساعة.

- مراجعة الجداول يوميًّا للتأكد من المادة التى يتم أداء الامتحان فيها.

- ممنوع نهائيا اصطحاب التليفون المحمول فى الامتحان.

- عدم الخروج من اللجنة قبل نهاية الوقت المخصص حرصًا على مصلحتهم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط للإجابة على الأسئلة.

- عدم استخدام أى لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب لتحويل أوراقه للجنة خاصة.

- الالتزام بإتباع التعليمات من المعلمين.

- التأكد من إجابة جميع الأسئلة والمراجعة الدقيقة قبل تسليم الورقة للملاحظ.

- الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الشغب فى اللجان حرصًا على ضبط اللجان.

- كتابة بيانات الطالبة بمنتهى الدقة وفى المكان المخصص لذلك فقط.

- التأكيد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب.

- مغادرة المدرسة فورًا بعد انتهاء لجان الامتحانات مباشرة.

- ممنوع دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأى سبب من الأسباب.