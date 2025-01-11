تحتوي على بكتيريا قاتلة، هيئة الغذاء السعودية تحذر من لحوم إماراتية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 12:00 مساءً - حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، من منتج لحم بقري مجفف "ببروني"، من دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب تلوثه ببكتريا تشكل خطرًا على صحة المستهلك، مؤكدة أنه سيتم سحبه من السوق.

هيئة الدواء والغذاء السعودية تحذر من لحوم إماراتية

وقال هيئة الغذاء والدواء السعودية، في بيان، عبر موقعها الرسمي بالإنترنت، إنها تحذر "من منتج ببروني وهو عبارة عن لحم بقري مجفف للعلامة التجارية (Country Butcher Boy)، "بلد المنشأ دولة الإمارات العربية المتحدة"، معبأ في عبوات بوزن 250 جرامًا، ويحمل تاريخ صلاحية حتى 1 / 3 / 2025م."

ببروني لحم بقري مجفف، كلمتك



وأوضحت الهيئة في بيانها أن "نتائج التحاليل المخبرية أثبتت تلوث المنتج ببكتيريا لستيريا مونوسايتوجينس (Listeria monocytogenes) التي قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك".



ونصحت هيئة الغذاء والدواء السعودية المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه، مشيرةً إلى أنها "اتخذت الإجراءات اللازمة بسحب المنتج من الأسواق، إضافةً إلى اتخاذها الإجراءات النظامية حيال الشركة المستوردة".

الحبس أو الغرامة بالملايين عقوبة مخالفة نظام الغذاء

وكشفت هيئة الغذاء والدواء عن عقوبة مخالفة نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، مؤكدة أنه قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بهما معًا."

وقالت هيئة الغذاء والدواء "إنها لن تتهاون مع أي مخالفة قد تمس صحة المواطنين والمقيمين"، مشيرةً إلى أنها "تواصل جهودها من أجل ضمان سلامة المنتجات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف منها، ويمكن الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالغذاء من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد في الهيئة".

بكتيريا الليستريا تسبب عدوى خطيرة تؤدي للموت

الجدير بالذكر أن الطعام الملوث ببكتيريا الليستريا مونوسيتوجينيس يسبب داء الليستيريا، وهي حالة عدوى خطيرة، حيث يصاب نحو 1600 شخص بهذه العدوى كل عام، ويموت حوالي 260 شخص بسببها، والمرجح أن تصيب العدوى كل من النساء الحوامل، وحديثي الولادة، والأشخاص الذين يبلغ عمرهم 65 عامًا أو أكثر، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

التحذير من لحم بقري مجفف، كلمتك



ويمكن أن تسبب بكتريا الليستريا مونوسيتوجينيس إصابة لدى بعض الأشخاص تكون خطرة جدًا وتؤدي إلى الوفاة.

وتنجم معظم حالات داء الليستيريات عن تناول الطعام الملوث، ويحدث هذا المرض عندَ تناول طعام ملوث، ويمكن لبكتيريا الليسترية أن تدخل مجرى الدم، وتنتشر في أعضاء أخرى.



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