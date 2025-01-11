وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالحي السكني الخامس وعددا من الطرق بالعاصمة الإدارية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 12:16 مساءً - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالحي السكني الخامس R5 «جاردن سيتي الجديدة»، وعددًا من الطرق والمحاور بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركات المنفذة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الحي السكني الخامس «جاردن سيتي الجديدة»، بمساحة حوالي 900 فدان، ويتم تنفيذه طبقًا لتصميم معماري مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتي بوسط البلد بالقاهرة، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالي 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و459 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وجميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وغيرها، كما أن المشروع يحتوي على طريق رئيسي «البوليفار» بطول حوالي 5.250كم، وطرق داخلية بإجمالي أطوال 37كم.

وشملت جولة وزير الإسكان، متابعة التشطيبات الداخلية في الوحدات والمرور على طريق التسعين الجنوبي بالعاصمة، ومحور محمد بن زايد الجنوبي الذي يمتاز بجمال التصميم، ويتماشى مع الإنجاز الكبير الذي يتم تنفيذه بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه وزير الإسكان بمراجعة مختلف أعمال الواجهات والإضاءة الخاصة بالعمارات بالحي، مؤكدا ضرورة استخدام المنتج المحلي لمكونات المشروعات الجاري تنفيذها، فضلا عن الانتهاء من الأعمال بالمشروع في أسرع وقت، بجانب الانتهاء من أعمال المسطحات والجزر الخاصة بالطرق وأعمال الزراعة، ووضع جدول زمني لكافة الأعمال بالمشروع.

كما وجه الوزير بإعداد مخطط لمشروعات خدمية بالمشروع ودفع الأعمال بمنطقة الفيلات، ووضع جدول زمني لضغط الأعمال ومتابعة الأعمال باستمرار ميدانيا، كما وجه بالانتهاء من أعمال وتنسيقات الطرق والمحاور المحيطة بالحي السكني الخامس R5.