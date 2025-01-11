مراكز الطب الرياضي تبدأ في إجراء الفحوصات الطبية لجميع الرياضيين - أخبار كلمتك

مراكز الطب الرياضي تبدأ في إجراء الفحوصات الطبية لجميع الرياضيين - أخبار كلمتك

مسلحون يقومون بامر صادم بحق مرتادي ساحل في عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يقومون بامر صادم بحق مرتادي ساحل في عدن - أخبار كلمتك

عاجل:الرئيس العليمي يتدخل ويوجه بشحنة عاجلة للنفط لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

عاجل:الرئيس العليمي يتدخل ويوجه بشحنة عاجلة للنفط لكهرباء عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل انطلاقها.. مروة أنور تكشف عن تفاصيل مسرحية «البقاء للأصيع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل انطلاقها.. مروة أنور تكشف عن تفاصيل مسرحية «البقاء للأصيع» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدًا.. قصور الثقافة تختتم عروض نوادي المسرح الإقليمي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - غدًا.. قصور الثقافة تختتم عروض نوادي المسرح الإقليمي - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مقديشو تستضيف الاجتماع الثلاثي المقبل بين مصر والصومال وإريتريا - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

بحضور وزير الأوقاف.. الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بحلايب وشلاتين - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سعر اليورو في البنوك بتعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025 - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 12:16 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 11 يناير 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 12:16 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 11 يناير 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:16 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 11 يناير 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 12:16 مساءً - سعر الذهب.. حافظ سعر الذهب على استقراره بمنتصف تعاملات اليوم السبت 11 يناير2025 داخل أسواق الصاغة المصرية، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3785 جنيهًا للبيع، و3760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

توفر بوابة كلمتك، للمتابعين والقراء تحديث مستمر لـ سعر الذهب في مصر على مدار اليوم، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــــــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 منتصف تعاملات اليوم نحو 4325.75 جنيه للبيع، 4297.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر نحو 3965.25 جنيه للبيع، 3939 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت
سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 في مصر منتصف تعاملات اليوم نحو 3785 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

في حين سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر نحو 3244.25 جنيه للبيع، 3222.75 جنيهات للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر نحو 2523.25 جنيهات للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

واستقر سعر الذهب عيار 12 في مصر خلال منتصف التعاملات اليوم عند 2162.75 جنيه للبيع، 2148.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر نحو 1622.25 جنيه للبيع، 1611.5 جنيهات للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب الآن في مصر نحو 30280 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء

سعر أونصة الذهب

بينما وصل سعر أونصة الذهب الآن في مصر نحو 2690.56 دولار للبيع، 2689.75 دولار للشراء.

اقرأ أيضاً
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يحقق رقما قياسيا

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 يناير 2025

عيار 21 الآن.. ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم السبت 11 يناير 2025

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

توماس جروتر يصل إلى القاهرة استعدادا لتولي مهمة تدريب حراس مرمى الزمالك - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق