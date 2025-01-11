الرياضة - 12:16 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب بمنتصف تعاملات اليوم السبت 11 يناير 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 12:16 مساءً - سعر الذهب.. حافظ سعر الذهب على استقراره بمنتصف تعاملات اليوم السبت 11 يناير2025 داخل أسواق الصاغة المصرية، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3785 جنيهًا للبيع، و3760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم السبت 11 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 منتصف تعاملات اليوم نحو 4325.75 جنيه للبيع، 4297.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر نحو 3965.25 جنيه للبيع، 3939 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 في مصر منتصف تعاملات اليوم نحو 3785 جنيها للبيع، 3760 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

في حين سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر نحو 3244.25 جنيه للبيع، 3222.75 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر نحو 2523.25 جنيهات للبيع، 2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

واستقر سعر الذهب عيار 12 في مصر خلال منتصف التعاملات اليوم عند 2162.75 جنيه للبيع، 2148.5 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر نحو 1622.25 جنيه للبيع، 1611.5 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب الآن في مصر نحو 30280 جنيها للبيع، 30080 جنيها للشراء

سعر أونصة الذهب

بينما وصل سعر أونصة الذهب الآن في مصر نحو 2690.56 دولار للبيع، 2689.75 دولار للشراء.