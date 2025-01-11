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وزير الطيران يلتقي مسئولى شركة «TAV Airports» لبحث التعاون المشترك - أخبار كلمتك

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وزير الطيران يلتقي مسئولى شركة «TAV Airports» لبحث التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الطيران يلتقي مسئولى شركة «TAV Airports» لبحث التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 03:06 مساءً - التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وفد من مسئولي الشركة التركية TAV Airports القابضة لخدمات المطارات، برئاسة سركان كابتان الرئيس التنفيذي للشركة، والتي تعد إحدى الشركات التابعة لمجموعة (Aéroports de Paris (ADP الفرنسية العالمية الرائدة في مجال تشغيل المطارات الدولية، وواحدة من أكبر مشغلي المطارات في العالم، وقد حضر اللقاء كل من المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والمهندس أيمن فوزى عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجويذ، والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات.

وزير الطيران المدني يلتقي مسئولى شركة TAV Airports
وزير الطيران المدني يلتقي مسئولى شركة TAV Airpo

شهد اللقاء استعراض مقترح مقدم من الشركة التركية لتوضيح كافة الخدمات والأنشطة التي تقدمها (TAV Airports)، كما تم عرض إمكانية التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني المختلفة.

وزير الطيران المدني يلتقي مسئولى شركة TAV Airports
وزير الطيران المدني يلتقي مسئولى شركة TAV Airpo

حيث تمتلك الشركة خبرات دولية واسعة وممتدة في هذا المجال منذ تأسيسها في عام 1997، حيث تُشرف على تشغيل 26 مطارًا حول العالم، وتقوم بتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل تطوير البنية التحتية، الصيانة، والمناولة الأرضية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من خدمات المطارات.

وزير الطيران المدني يلتقي مسئولى شركة TAV Airports
وزير الطيران المدني يلتقي مسئولى شركة TAV Airpo

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان إمكانية فتح آفاق جديدة من التعاون لتطوير المطارات المصرية بما يعزز من كفاءتها التشغيلية وتحسين جوده الخدمات المقدمة للمسافرين، وعقب الاستماع إلى العرض التوضيحي المقدم من جانب الشركة، حول الأنشطة والخدمات المتكاملة التي تقدمها في مجالات الطيران، وكذلك مقترحاتها في تنفيذ مشروعات التطوير لقطاع الطيران المدني.. أشار الدكتور سامح الحفني بأن قطاع الطيران المدني يرحب بآفاق التعاون المثمر مع كبري الشركات والمؤسسات الدولية الرائدة في مجال تطوير المطارات المصرية، بما يتوافق مع تحقيق رؤية الدولة المصرية لدعم الجهود الفعالة في هذا المجال، مضيفًا بأنه جاري حاليًا دراسة واستعراض العديد من الجوانب المختلفة لتحديد أسلوب الطرح المناسب، لتحقيق العوائد الإيجابية المرجوة، وبما يعزز من الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة لتطوير قطاع المطارات ورفع كفاءتها للنهوض بمكانة قطاع الطيران المدني المصري وزيادة قدرته التنافسية.

مضيفًا بأن الدولة المصرية تسير بوتيرة متناغمة ومتكاملة في كافة القطاعات لتحقيق الأهداف التنموية والتي ارتكزت محاورها على تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة من خلال دعم مشاركة القطاع الخاص ودفع مزيد من الاستثمارات الوافدة بما يُعظم من العوائد الاقتصادية لهذا المرفق الحيوي الهام،

وزير الطيران المدني يلتقي مسئولى شركة TAV Airports
وزير الطيران المدني يلتقي مسئولى شركة TAV Airpo

ومن ناحية أخرى، أشاد ممثلو شركة تاف للمطارات» بهذا اللقاء المثمر، معربين عن تطلعهم إلى مزيد من التعاون مع الجانب المصري، لاسيما في ظل الطفرة الغير مسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية على كافة الأصعدة، ومنها مشروعات التطوير بقطاع الطيران المدني والذي يتمتع بإمكانيات استثمارية جاذبة وواعدة، كما أبدوا استعدادهم التام لتنفيذ مشروعات التطوير بعدد من المطارات المصرية بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية.

وزير الطيران المدني يلتقي مسئولى شركة TAV Airports
وزير الطيران المدني يلتقي مسئولى شركة TAV Airpo

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم عقد عدة لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المطارات، بهدف اختيار أفضل المُمارسات العالمية المُطبقة فى هذا المجال، بما يحقق أفضل العوائد الاستثمارية للقطاع ولتعزيز كفاءة المطارات المصرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، والتي جاءت من بينها أثنين من كبرى الشركات الصينية، وهى شركة (CCCC) الصينية للبناء والمواصلات، و«مجموعه جيزوبا الصينية المحدودة التابعة لشركة China Energy والمتخصصة في مجال البناء والتشييد و مشروعات البنية التحتية على مستوى العالم، بالإضافة إلى مجموعة مطارات باريس "ADP" أحد الكيانات الرائدة في مجال إدارة وتشغيل المطارات، وكذلك لقاء مع شركة أبو ظبي للمطارات، ومجموعة كوبيلوزوس اليونانية المتخصصة في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية وإدارة المطارات وغيرها، وتأتي تلك اللقاءات لتحقيق الاستفادة المرجوة بما يعزز من إمكانيات وقدرات قطاع الطيران المدني المصري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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