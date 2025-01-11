الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الرجاء والجيش الملكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 01:40 مساءً - يلتقي اليوم السبت، الرجاء الرياضي مع مواطنه الجيش الملكي في كلاسيكو مغربي من نوع خاص ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الرجاء والجيش الملكي

وتنطلق مباراة الرجاء والجيش الملكي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الرجاء والجيش الملكي

وتنقل مباراة الرجاء والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية المالك الحصري للبطولة.

الجيش الملكي ضد الرجاء

على أرضية الملعب الشرفي بمكناس، يسعى فريق الجيش الملكي لضمان التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا، بينما يطمح الرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه في بلوغ الدور ذاته.

ويكفي الفريق العسكري، الذي يتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط، التعادل من أجل ضمان التأهل للدور الثاني، دون انتظار نتيجة مباراة الجولة الأخيرة، حين يشد الرحال صوب جنوب أفريقيا لمواجهة ماميلودي صنداونز، صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وكان رفاق القائد ربيع حريمات، قد قطعوا شوطًا هامًا لبلوغ الدور الثاني من المنافسة،عندما انتزعوا الفوز في الجولة الماضية على حساب مانيما الكونغولي،الذي يقبع في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.

وحقق الجيش الملكي فوزين على كل من الرجاء الرياضي ومانيما، كما تعادل في مناسبتين مع كل من الفريق الكونغولي ومامليودي صنداونز، ويملك فارق أربعة أهداف وسجلٍ خالٍ من الهزائم.

أما الرجاء الرياضي، صاحب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فلا خيار أمامه من أجل الحفاظ على حظوظه كاملة لتجاوز دور المجموعات سوى الفوز على "العساكر"، ليضرب عصفورين بحجر واحد، الاقتراب من الصدارة ورد ثأر هزيمة مباراة الذهاب.

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