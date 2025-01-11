بمليون جنيه، فيلم "الهنا اللى أنا فيه" وصيف إيرادات أمس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 10:20 صباحاً - حقق فيلم “الهنا اللي أنا فيه” إيرادات بلغت 1.079.177 مليون جنيه أمس الجمعة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، واحتل المركز الثاني بعد فيلم الدشاش للنجم محمد سعد.



تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه

فيلم “الهنا اللي أنا فيه” يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي.

كريم محمود عبد العزيز

وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزءان الأول والثاني نجاحًا كبيرًا.

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