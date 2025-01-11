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منتج مسلسل "روج أسود" يدرس عرضه في سباق رمضان 2025 - أخبار كلمتك

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منتج مسلسل "روج أسود" يدرس عرضه في سباق رمضان 2025 - أخبار كلمتك

منتج مسلسل "روج أسود" يدرس عرضه في سباق رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 11:40 صباحاً -  يدرس المنتج ممدوح شاهين عرض مسلسله الجديد “روج أسود” خلال السباق الرمضاني لعام 2025، وذلك بعدما كان مقررًا عرضه خارج الموسم الرمضاني.

ويتبقى لأسرة العمل مشاهد قليلة على الانتهاء من تصويره.

وانتهت المطربة الأردنية نداء شرارة من تسجيل تتر مسلسل روج أسود.
 

تفاصيل مسلسل روج أسود

 تدور أحداث مسلسل روج أسود حول أحداث من داخل محكمة الأسرة المصرية وهو مكون من 30 حلقة.

 

ويجمع المسلسل عددا من نجوم الفن في مقدمتهم الفنانة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، وكريم العمري وعابد عناني ومحمد الدسوقي، ومن تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

 

روج أسود يتناول 5 قصص حقيقة

 وقال أيمن سليم مؤلف العمل  في تصريحات لـ كلمتك: إن العمل عرض علي المنتج ممدوح شاهين منذ 3 سنوات ولكن لم يتم الاتفاق عليه، وخلال هذه السنوات قدمت مسلسل "دائما عامر" ومسلسل "أزمة منتصف العمر"، وتلقيت بعدها اتصال منه يريد مشروع "روج أسود" لتنفيذه.

وأضاف: “جمعتنا جلسة عمل وتم الاتفاق على كل النقاط، وبالفعل بدأنا تصوير العمل والتحضير لكل شىء، وبعد ذلك تم التوقف لمدة 7 أشهر بسبب مشاكل في الإنتاج”.

 وأكد أن فكرة العمل حصل عليها من أحد أصدقائه بحكم عمله مستشارًا بمحكمة الأسرة، وكان دائما يسأله عن بعض الاستشارات القانونية، وبعدها وجد ان هناك مخزون كبير جدًّا داخل محكمة الأسرة، وإن المشاكل ليست مقتصرة فقط على الخلافات الاقتصادية بسبب المعيشة، أو الخيانة الزوجية، بل هناك أسباب كثيرة وتفاصيل أكثر وأكثر سوف يتم عرضها في مسلسل "روج أسود".

 

وتابع سليم: بعد أن قرأت العديد من القصص والحكايات قررت اختيار 6 قصص تشبهني وتكون قريبة من الجمهور، وبالفعل تم تحديدهم، ولكن نظرًا لظروف الإنتاج قررنا الاستغناء عن قصة منهم.

وأوضح: “القصة السادسة من العمل التي تم الاستغناء عنها أقوم حاليًّا بكتابتها في مسلسل لوحدها يكون 10 حلقات فقط، لأنها من أهم القصص، وكل قصة تصلح لتكون عمل مختلف، ولكن أحب الجماعية، باختلاف الطبقات والأعمال في العمل”.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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