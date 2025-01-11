مدبولي يوجه بتكثيف العمل بمشروع المتحف المصري الكبير استعدادا لافتتاحه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 01:25 مساءً - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي الحالي لجميع مكونات الأعمال الجارية بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح.

جولة رئيس مجلس الوزراء بالمتحف المصري الكبير

وحضر الجولة كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي لمشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، وعدد من المسئولين المعنيين.



وخلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء مشروع المتحف المصري الكبير أكد وزير السياحة والآثار أن العالم بأسره يترقب افتتاح هذا الصرح الكبير، الذي من المتوقَّع أن يُضيف لمصر أعدادًا كبيرة من السائحين الوافدين إليها، حيث تسعى الدولة المصرية لتقديم تجربة فريدة واستثنائية للزوار؛ للتعرف على الحضارة المصرية عن طريق زيارة المتحف ومنطقة الخدمات الملحقة به وفقًا لأفضل المعايير العالمية، وذلك من خلال عرض المقتنيات الأثرية في أجواء تضاهي الحضارة المصرية القديمة وفنونها وعمارتها المتميزة، لافتا في الوقت نفسه إلى توافد كبير للزائرين والسائحين المصريين والأجانب للمتحف، وخاصة مع التشغيل التجريبي للقاعات الرئيسية.

جولة رئيس مجلس الوزراء بمبنى مراكب الشمس

وخلال تجوله بمبنى مراكب الشمس، استمع الدكتور مصطفى مدبولي لشرح من الوزير حول موقف الأعمال الجارية بالمتحف استعدادًا للافتتاح، والتي تشمل استكمال باقي الأعمال بقاعات الملك توت عنخ آمون، ونقل بعض القطع الأثرية، بالإضافة إلى بعض أعمال فاترينات العرض المتحفي، واستئناف بعض أعمال التشطيبات المتبقية بمبنى متحف مراكب الشمس.





وفيما يتعلق بآخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع المتحف، أشار وزير السياحة والآثار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال عدد من المناطق، وجار استلامها وتشمل: متحف مراكب الملك خوفو، والكهوف بالقاعات الرئيسية، ورفع كفاءة مركز الترميم، والأنظمة التشغيلية والأمنية.



وخلال تواجده بمبنى متحف مراكب الملك خوفو لتفقدها، وجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع بتركيب المركب الأخرى، في ظل توافر القواعد الأساسية لها، كما وجه بضرورة الانتهاء من جميع أعمال التشطيبات النهائية المتبقية بالمتحف المصري الكبير.

كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي إلى المتجر الرسمي بالمتحف المصري الكبير، واطلع على مقتنيات المتجر، موجها بزيادة عدد المستنسخات الأثرية بداخله؛ ليتسنى للسائحين الاختيار من عدة معروضات متنوعة الشكل والحجم، وفي هذه الأثناء ألقى التحية على عدد من السائحين المتواجدين بالمتجر، الذين عبروا بدورهم عن سعادتهم لتواجدهم في هذا الصرح الحضاري العظيم.



المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

وخلال تواجده بالمتحف، تابع رئيس مجلس الوزراء موقف الأعمال الجارية حاليا في المنطقة المحيطة بالمتحف، حيث استعرض اللواء عاطف مفتاح الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، بما تشمله من تنفيذ مسطحات خضراء، وتصميمات جمالية، وتطوير الميادين، وأعمال الإضاءة وشبكات الري، وكذا مشروع تحسين وتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري بمحافظتي القاهرة والجيزة، وذلك في ميدان الرماية، وأسفل الطريق الدائري، وعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وعلى مختلف الطرق المؤدية إلى المتحف.



بدوره، أشار محافظ الجيزة إلى أنه يقوم بمتابعة ميدانية مكثفة لتنفيذ أعمال التطوير في محيط المتحف المصري الكبير وقطاع حدائق الأهرام، ضمن خطة الدولة؛ لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المناطق المحيطة بالمتحف والطرق المؤدية إليه.

تطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير

وقال المهندس عادل النجار: يتم متابعة أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق، خاصة في منطقة طريق مصر- إسكندرية الصحراوي المقابلة للمتحف، وجار العمل لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتخطيط، بالتنسيق بين مديرية الطرق والإدارة العامة لمرور الجيزة؛ لتحسين الحركة المرورية، كما يتم متابعة أعمال تطوير الأرصفة والتشجير والإنارة بطريق الفيوم ومدخل المنطقة الأثرية، لافتا إلى أنه يتم مراعاة تحقيق أعلى معايير الجودة وإبراز الطابع الجمالي للمنطقة، فضلا عن متابعة تقدم الأعمال في قطاع حدائق الأهرام، الذى يتضمن تطوير الأسوار وتركيب السلالم الكهربائية الخاصة بكباري المشاة.



كما اطلع رئيس مجلس الوزراء على موقف تطوير الطرق المحيطة، ووسائل النقل الجماعي المختلفة، وكذا ما تم من أعمال تطوير في مطار "سفنكس" خلال الفترة الأخيرة.

وفي ختام جولته، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف العمل خلال الأيام القادمة؛ للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية، وذلك بالتوازي مع الإجراءات اللوجيستية المطلوبة لتنظيم فعاليات احتفالية كبرى لافتتاح المتحف المصري الكبير ترقى لمستوى الاحتفاليات الدولية، بما يظهر عراقة الشعب المصريّ والحضارة المصرية القديمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.