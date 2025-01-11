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ميقاتي: يجب ضبط الوضع على حدودنا مع ‎سوريا لمنع أي عمليات تهريب - أخبار كلمتك

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ميقاتي: يجب ضبط الوضع على حدودنا مع ‎سوريا لمنع أي عمليات تهريب - أخبار كلمتك

ميقاتي: يجب ضبط الوضع على حدودنا مع ‎سوريا لمنع أي عمليات تهريب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 03:41 مساءً - طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم السبت، بضرورة ضبط الوضع على الحدود مع ‎سوريا لمنع أي عمليات تهريب.

ومنذ قليل، قال أحمد الشرع  قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا، إن “أولويتنا ترتيب الوضع الداخلي وضبط حالة الأمن وحصر السلاح بيد الدولة”.

وأضاف الشرع الملقب بالجولاني: "نبحث مع ‎لبنان قضايا كثيرة أبرزها ضبط الحدود.. ستكون علاقاتنا مع ‎بيروت استراتيجية وطويلة الأمد وستبنى على أساسات سليمة".

 

أول زيارة لرئيس حكومة لبنانية إلى سوريا منذ 15 عاما

وكانت مصادر لبنانية أكدت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيجتمع مع قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع في دمشق، اليوم السبت، ليصبح أول رئيس حكومة يزور العاصمة السورية منذ انتهاء حكم بشار الأسد.

وهذه الزيارة أيضا هي الأولى لرئيس وزراء لبناني إلى سوريا منذ 15 عاما.

وذلك بعد أن تلقى ميقاتي الأسبوع الماضي دعوة هاتفية من الشرع لزيارة سوريا. 

 

الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤدي اليمين الدستورية

والخميس، أدى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليمين الدستورية، أمام البرلمان اللبناني عقب انتخابه رئيسا للبلاد في الدورة الثانية للتصويت، بعد إخفاقه في الحصول على الأصوات اللازمة في الجلسة الأولى.

وفي خطاب القسم، تعهد الرئيس اللبناني الجديد المنتخب بإقامة "علاقات جيدة مع الدولة السورية".

ودعا عون إلى "حوار جدي مع سوريا يقوم على احترام سيادة الدولتين"، مشددا على صيانة الحدود بين سوريا ولبنان.

من جهته يسعى الشرع، بعد قيادته للإدارة الجديدة، في أعقاب انهيار نظام بشار الأسد، يوم 8 ديسمبر، على أيدي فصائل مسلحة، إلى تعزيز علاقات الجوار.

وأعلن الشرع أنه يسعى إلى علاقات طيبة مع كل الجيران في محيط سوريا الجغرافي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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