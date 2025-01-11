نجيب ساويرس يكشف مخاطر تطور الذكاء الاصطناعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 03:41 مساءً - كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مخاطر تطور الذكاء الاصطناعي على الحياة اليومية، وتأثيرها على الإبداع في المستقبل.

مخاطر تطور الذكاء الاصطناعي

وقال المهندس نجيب ساويرس، خلال مشاركته في قمة المليار متابع 2025: إن تطورات الذكاء الاصطناعي واستخدامه في كل مناحي الحياة يقتل اللمسة الإنسانية، وذلك بحسب “سكاي نيوز” عربية.

وتابع: “في المستقبل القريب قد نشاهد فيلمًا كاملًا منتجًا بالذكاء الاصطناعي، بدون وجود أي ممثل أو تدخل إنساني، وقد نرى لوحة في معرض فني من إنتاج الذكاء الاصطناعي”.

ودعا المهندس نجيب ساويرس رواد الأعمال إلى العمل الجاد والمستمر من أجل الإبداع والعطاء لنشر السعادة بين الناس.

فعاليات قمة المليار متابع 2025

جاء ذلك أثناء جلسة حوارية بعنوان "كيف تصبح أنت العلامة التجارية؟" أدارها رائد الأعمال وصانع المحتوى الإماراتي أنس بوخش ضمن فعاليات قمة المليار متابع 2025، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجاري، في دبي.

وتأتي القمة، تحت شعار "المحتوى الهادف"، حيث تشهد القمة في نسختها الثالثة زخمًا كبيرًا بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 420 متحدثًا و125 رئيسًا تنفيذيًا وخبيرًا عالميًا.

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