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وزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والصناعة الجنوب سوداني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 01:25 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، جوزيف موم مجاك وزير التجارة والصناعة الجديد بجنوب السودان، وسفير جنوب السودان السابق بمصر، لتوديعه بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في مصر.

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تهنئة وزير جنوب السودان

قدم الوزير عبد العاطي التهنئة للوزير الجنوب سوداني على توليه منصبه الجديد، معربًا عن التقدير للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، منوها بأن مصر كانت الدولة الثانية التي تعترف بجمهورية جنوب السودان فور استقلالها عام ٢٠١١. 

وأكد أن مصر طالما قدمت الدعم الكامل لجنوب السودان لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات من أهمها الري والموارد المائية والكهرباء فى إطار تحقيق المصالح المشتركة.

 

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كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الأمن المائي المصري، مشددًا على رفض مصر للتصرفات الأحادية فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، ومؤكدًا على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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