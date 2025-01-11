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نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

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نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس: استثمار الوقت في العمل أفضل طريق للنجاح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 03:21 مساءً - كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن مبدأه وطريقة تعامله مع الآخرين في العمل.

مبدأ ساويرس في التعامل مع الآخرين 

وقال المهندس نجيب ساويرس إن التعامل معه يقوم على مبدأين وهما الحب أو الكره، مضيفا "لا أتقبل العمل مع شخص لا أحبه"، وذلك بحسب “سكاي نيوز عربية”.

ودعا المهندس نجيب ساويرس إلى الاستغلال الأمثل للوقت واستثماره في العمل وتحقيق الإنجاز بدلا من إهداره في الطاقة السلبية، مشيرا إلى أن هذا أفضل طريق للنجاح.

وأشار إلى سرعته في اتخاذ القرارات بعد الدراسة الصحيحة المبنية على الحقائق، معتبرًا أن النجاح يتطلب الإسراع في اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، وإن البُطء أمر غير جيد عند ممارسة الأعمال.

جاء ذلك أثناء جلسة حوارية بعنوان "كيف تصبح أنت العلامة التجارية؟" أدارها رائد الأعمال وصانع المحتوى الإماراتي أنس بوخش ضمن فعاليات قمة المليار متابع 2025، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير الجاري، في دبي.

وتأتي القمة، تحت شعار "المحتوى الهادف"، حيث تشهد القمة في نسختها الثالثة زخمًا كبيرًا بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 420 متحدثًا و125 رئيسًا تنفيذيًا وخبيرًا عالميًا. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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