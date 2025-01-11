وزير الدفاع الاسرائيلي توعد الحو ثيين بهذا الامر - أخبار كلمتك

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الأهداف التي قصفها جيش الاحتلال في اليمن كانت “رسالة واضحة” إلى زعماء الحوثيين أن إسرائيل سوف “تطاردهم”.



وأضاف في مقطع فيديو “الضربات الإسرائيلية اليوم في اليمن توجه رسالة واضحة إلى زعيم التنظيم الحوثي الإرهابي عبد الملك الحوثي وقيادة التنظيم الحوثي الإرهابي في اليمن: ما من أحد في مأمن”.



وتابع “ميناء الحديدة مشلول وميناء رأس عيسى يحترق”.



من جانبه، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن جيش الاحتلال يفرض “ثمنا باهظا” على الحوثيين.



وقال نتانياهو في بيان “كما وعدنا، يدفع الحوثيون، وسيستمرون في دفع ثمن باهظ لعدوانهم علينا”.



واضاف “الحوثيون هم وكلاء لإيران ويخدمون الأهداف الإرهابية للمحور الإيراني في الشرق الأوسط”، مؤكدا أن المجموعة تشكل “خطرا على إسرائيل” والمنطقة.

