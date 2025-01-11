في أول أيام الامتحانات.. جولة تفقدية مفاجئة لمدير تعليم الجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 07:57 مساءً - مع انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل، أجرى سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة تفقدية لعدد من اللجان الامتحانية بمدارس إدارات العياط والبدرشين والحوامدية.

وأشاد سعيد عطية، بمدرسة السلام الثانوية بنات، مؤكدا أن المدرسة قدمت مثالًا يُحتذى به في الالتزام، حيث تميز سير الامتحانات بالدقة والنظام، مما يعكس أداءً إداريًا وتعليميًا مشرفًا.

وقام مدير تعليم الجيزة أثناء تفقد مدرسة الجزيرة الرسمية للغات، بإلغاء تكليف القائم بأعمال الامتحانات، وإحالة أحد الملاحظين إلى الشؤون القانونية، للتأكيد على أن الالتزام بالقواعد هو أساس العملية التعليمية، كما كلف مدير المرحلة بإدارة المدرسة أثناء الامتحانات.

وثمن سعيد عطية، الجهود لمدرسة صلاح سالم الثانوية بنين، حيث شهدت المدرسة هدوءًا كاملًا خلال الامتحانات، مع التزام واضح بالنظافة والنظام، مما يعكس تفاني فريق العمل.

وأحال مديرة مدرسة نزلة الشوبك الابتدائية بالبدرشين إلى الشؤون القانونية، واستدعاء الحارس الليلي إلى ديوان المديرية، وذلك على إثر غياب النظافة والأمن على بوابة المدرسة.

وأشاد بمدرسة عبد الرحمن أبو المجد، وتقديم شكر خاص لمدير المدرسة تقديرًا لجهوده المبذولة، كما تقدم بالشكر والتقدير لمديرة مدرسة يوسف محمود يوسف الابتدائية، لما أظهرته المدرسة من مستوى عالي من الانضباط.

سارت الامتحانات بمدرسة الحوامدية الثانوية بنات، في أجواء هادئة ومنظمة، وتمكن معظم الطلاب من الدخول إلى المنصة الإلكترونية، مع توفير امتحان ورقي للطلاب الثلاثة الذين واجهوا مشكلة تقنية، كنا تم توجيه الشكر لمديرة المدرسة تقديرًا لإدارتها المتميزة وقدرتها على تذليل العقبات.

واستمع مدير تعليم الجيزة، خلال الجولة إلى شكاوى أولياء الأمور ومقترحاتهم، مؤكدًا أن الشراكة بين الإدارة والأسرة هي الأساس لضمان نجاح العملية التعليمية.

والجدير بالذكر ان أعداد الطلاب المتقدمين لامتحان الصف الأول الإعدادي بلغ 172574 طالبًا، للفترة الصباحية و56424 للفترة المسائية، بنسبة حضور تجاوزت 97%، أما الصف الثاني الإعدادي، فقد بلغت أعداد المتقدمين 155144 طالبًا، للفترة الصباحية و58025 للفترة المسائية، بنفس النسبة.

أما بالنسبة للمرحلة الابتدائية، من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، فقد بلغت أعداد المتقدمين 766612 طالبًا، للفترة الصباحية و11582 للفترة المسائية، بنسبة حضور تجاوزت 96%.

وبالنسبة للمرحلة الثانوية، تقدم للامتحان 104014 طالبًا في الصف الأول الثانوي، و89510 طالبًا في الصف الثاني الثانوي، بنسبة حضور تجاوزت 96.5%.