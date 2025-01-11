وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:21 - هشام حنفي: إمام عاشور لو ركز في الملعب فقط سيكون رقم 1 في مصر - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، تعادل ميلان وكالياري 1-1 - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إشبيلية يتعادل مع فالنسيا 1-1 في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

الأميك يكشف بالأرقام إجمالي مبيعات السيارات الهاتشباك بالسوق المحلية - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

متحدث فتح: الجهود المصرية باتت ضاغطة أكثر على إسرائيل لإتمام صفقة تبادل المحتجزين - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الميزان: ستحصل على دعم خاص.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة، الأرصاد تكشف حالة الطقس فى القاهرة غدًا - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

مصطفى بكري: مصر عصية على الانهيار.. وستهزم كل الخونة والمتآمرين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مصطفى بكري: مصر عصية على الانهيار.. وستهزم كل الخونة والمتآمرين - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: مصر عصية على الانهيار.. وستهزم كل الخونة والمتآمرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:01 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن مصر عصية على الانهيار، مشددا على أن جميع محاولات التحريض ضد الدولة ستفشل فشلا زريعا، معقبا: "ستهزم كل الخونة والمتآمرين".

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" تويتر سابقا، مساء اليوم السبت: "من يظنون أنهم قادرون على خداع الشعب المصري مجددا واهمون، الشعب المصري واع ويعرف من معه ومن ضده".

وتابع: "الشعب المصري جرب حكم جماعة الإخوان وثار عليهم بعد عام واحد وأسقط حكمهم، وبالضبط كما فشلوا في التحريض على الفوضي في 11-11-2016، وأيضا في 11-11-2022، سيفشلون فشلا ذريعا".

واختتم: "مصر عصية على الانهيار، مصر جيش الشعب، وشعب الجيش، ستهزم كل الخونة والمتآمرين".

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق