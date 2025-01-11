مصطفى بكري: مصر عصية على الانهيار.. وستهزم كل الخونة والمتآمرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 11:01 مساءً - أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن مصر عصية على الانهيار، مشددا على أن جميع محاولات التحريض ضد الدولة ستفشل فشلا زريعا، معقبا: "ستهزم كل الخونة والمتآمرين".

وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" تويتر سابقا، مساء اليوم السبت: "من يظنون أنهم قادرون على خداع الشعب المصري مجددا واهمون، الشعب المصري واع ويعرف من معه ومن ضده".

وتابع: "الشعب المصري جرب حكم جماعة الإخوان وثار عليهم بعد عام واحد وأسقط حكمهم، وبالضبط كما فشلوا في التحريض على الفوضي في 11-11-2016، وأيضا في 11-11-2022، سيفشلون فشلا ذريعا".

واختتم: "مصر عصية على الانهيار، مصر جيش الشعب، وشعب الجيش، ستهزم كل الخونة والمتآمرين".