بعد تطاول إرهابيين على مصر، عمرو أديب يوجه رسالة قوية لـ أحمد الشرع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 11:15 مساءً - وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة قوية لـ أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد، قائلا: "في الغالب أنت لا تعرفني وهمومك واهتماماتك لا تجعلك تعرفني".

اختيارات الشعب السوري تحت إدارة أحمد الشرع

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "السوريون هم أحرار يختاروا من يختاروه واختياراتهم شأن داخلي لا علاقة لنا به، يختارون ويفعلون ما يريدون وأرى من حقكم أن تعيدوا بناء هذه الدولة وتستعيدوا الأراضي السورية مع إسرائيل وتحلوا حجم المشكلات الكبيرة".



مشكلات سوريا في ظل وجود أحمد الشرع

وأضاف: "أحمد الشرع وهو يستقبل رئيس الوزراء اللبناني أكد صعوبة حل كل المشكلات دفعة واحدة وهذا حقيقي، كل التمنيات الطيبة للإدارة السورية والشعب السوري الذي نحبه ونحترمه ونجله وغني عن البيان العلاقات المصرية السورية ومدى قوتها ولدينا في مصر 2 مليون سوري وهذا أكبر دليل على متانة العلاقة بين الشعبين".

وأكمل: "أنتم أحرار افعلوا ما تريدون لا أحد له سلطة عليكم، طالما أن المواطن السوري راض ومؤيد ويا رب سوريا تكون أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية".

استخدام سوريا كمنصة للهجوم على مصر

وأشار: "عندما يتم استخدام دمشق كمنصة للهجوم على الدولة المصرية هنا يتحدث المصري، هنا يجب أن تتحدث الدولة المصرية، هذا أمر مرفوض، لا يمكن استخدام دمشق بأي طريقة أو منهج أو كيفية أو قوة بالهجوم على الإدارة المصرية والشعب المصري، مرفوض السماح بذلك، أن لا أتدخل في شئونك الداخلية، ولكن أتحدث عن بلدي".

وتابع: "لكي أكون واضحا الكام عيل ميساووش في ذمتنا بصلة؛ لأنه كان عندنا هنا داخل مصر المئات منهم وقتلناهم جميعا عن بكرة أبيهم، كانوا في سيناء والإسماعيلية والسويس والكاتدرائية في العباسية ورأيت الجثث أمامي، عندما يكونون في دمشق لا يساوون شيئا بالنسبة لي".

وواصل: "هل هذا الأمر يحظى بقبول الإدارة السورية الجديدة؟ قول لي أه أنا قررت أبيع مصر علشان الملثمين دول، هل الملثمين دول شكل سوريا الجديد؟ مش مصر بس منزعجة من هذا الشكل؟ جايب مجموعة من الإرهابيين يتطالوا على مصر؟ مصر محدش يقدر يهز من رأسها شعرة".

استخدام عناصر إرهابية في الهجوم على مصر ومركز لثورة ضد مصر

وتابع: "إحنا في مصر ما زال الأمر قيد البحث، ووزير الخارجية حديثه اليوم بأن الدولة لا تزال تنظر الأمر والوضع في سوريا، مصر لديها سياستها ورؤيتها وأفكارها، هل أنت قررت بيع مصر من أجل الملثمين والإرهابيين؟ ولا أنتوا لسه مش قادرين تسيطروا على الوضع وحالة السيولة اللي عندكم؟ ولكن مش دي الطريقة اللي حد يتكلم بها مع مصر؟ هل تنوي إيواء إرهابيين عندك يا الشرع؟".



وأكمل: "هل المواطن السوري راض عما يحدث الآن في سوريا؟ وأنا رأيت عدم رضا من قبل عدد من السوريين، لا يمكن أن يسمح لهذا الأمر، أطلب من الدولة المصرية أن تتخذ إجراءاتها الواضحة ضد ما يحدث ضدها من الميلشيات والإرهابيين في سوريا؟.

وواصل: "هل هذه الرسالة التي تود توصيلها لمصر وأنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم في إدارة سوريا، ماذا فعلت مصر بك سيئا؟ أرجوك الأمر يحتاج إلى توضيح، وأنا لست من المهاجمين أنا لا زلت عند منطقة حسن النية، في كل مشاكلك الداخلية هل تود فتح مشكلة كبيرة مع مصر".

واستطرد: "لابد من تحرك الإدارة المصرية ضد ما يحدث وأرجوكم متخلهومشي يوقعوكوا في الفخ".

واختتم: "سيدي العزيز نحن معك وكلنا نحب السوريين ونريد بلدا محورية، عايزين نفهم ما يحدث وهل هيبقى فيه مركز للثورة المصرية في دمشق؟ مصر كبيرة وقوية للعلم، أما إذا كنت ترى أن مصر ليست مهمة وأنك ترعى هؤلاء الإرهابيين نريد أن نراك واضحا ولا تتراجع أبدا، أكبر منك وأقوى منك كتير كان لنا معاه مصايب وأنت أكيد عارف وفي النهاية كله جاء مصر تاني وإن مصر مهما ضربت فيها قوية، وفي مصر أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب، قعدوا يضربوا فينا من 2013 واتصرف مليارات ولم يحدث شيء وجاءوا في الآخر بقينا أصحاب تاني إزاي معرفش وحصل إن انتهى الأمر، وبقينا أصحاب وبننسق مع بعض ونتباحث في الأوراق ومصر مبتنزلش على ركبها، مصر دولة دفاعية تدافع عن نفسها ولا تهاجم أحد، وأقول للشرع لا تبيع مصر الناس بتشتري مصر بالسياسة والاقتصاد وبكل حاجة، لإنها دولة مهمة ومحورية، إنما اذا قررت هذا الأمر بدعم الميلشيات والإرهابيين والملثمين في هجومهم على مصر والدولة المصرية فليرعاك الرب وأنت حر والسوريين أحرار ولكن كن واضحا".



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