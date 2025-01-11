10 حالات تقوم فيها شركة الكهرباء بتغيير العدادات التقليدية لـ مسبقة الدفع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 11:15 مساءً - السبت 11/يناير/2025 - 11:00 م 1/11/2025 11:00:54 PM

جددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تحذيرها للمواطنين من تأخر دفع فاتورة الكهرباء لأكثر من أسبوعين، خاصة أن التأخر في دفع الفواتير لأكثر من 30 يوما سيؤدي إلى تطبيق الغرامة الفورية على التأخر في دفع الفواتير المقررة بـ7%.

تطبيق الغرامات المقررة على فواتير الكهرباء

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تأخر المواطنين في سداد فواتير الكهرباء لأكثر من 30 يوما سيتم تطبيق الغرامات المقرر والمقدرة بـ7%، مشيرة إلى أن تقاعس المواطنين عن سداد الفواتير لأكثر من شهرين متتالين يؤدي إلى صدور قرارات بتغيير عدادات الكهرباء وتركيب عدادات مسبقة الدفع.

الحالات التي يتم فيها تغيير عدادات الكهرباء

وقالت المصادر إن هناك عدة عوامل تؤدي اإلي تغيير العدادات الميكانيكية القديمة إلي آخري مسبقة الدفع وهي كالتالي:

التأخر عن دفع فاتورة الكهرباء لمدة شهرين

منع محصل شركات التوزيع عن قراءة العداد الكهربائي لمدة شهرين

تقديم المالك طلب وقف الخدمة لسبب ما مثل السفر للخارج

تعمد المالك عدم تسديد قيمة الفاتورة لشركة الكهرباء

هدم المبني وإعادة البناء، حيث يتم رفع العداد في هذه الحالة حيث يتطلب إجراء مقايسة جديدة وخصم ثمن العداد منها

في حالة قيام المستخدم بالحصول على الكهرباء بدون الحاجة لعداد أو أجهزة قياس، وذلك عن طريق استخدام محول تيار عكسي، وتوصيل الاسلاك الكهربائية بشكل غير قانوني

قيام المستخدم بأحداث عطل متعمد بالعدادات

قيام المستخدم بكسر أو إتلاف أختام عداد الكهرباء

في حال قيام المستخدم بإمداد شخص آخر بالتيار الكهربائي

في حالة تجاوز أحمال السعة الكهربائية المتعاقد عليها

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