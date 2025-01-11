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صيف جاف،كلمة السر وراء حرائق كاليفورنيا - أخبار كلمتك

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صيف جاف،كلمة السر وراء حرائق كاليفورنيا - أخبار كلمتك

صيف جاف،كلمة السر وراء حرائق كاليفورنيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 11:20 مساءً - حرائق كاليفورنيا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الحرائق الهائلة تدمر الساحب الغربى لكاليفورنيا حيث أدت إلى  تدمير العديد من المبانى وإخلاء الألاف من منازلهم وخاصة فى لوس أنجلوس

حرائق كاليفورنيا حتمية الحدوث


وقالت إن هذه الحرائق كانت حتمية الحدوث وذلك لأن جنوب كاليفورنيا يقع خارج نطاق الأمطار وذلك لأن الصغط الجوى المرتفع يغطى معظم أجزاء المنطقة خلال فصل الصيف مما يجعلها اكثر جفافًا عن المناطق المحيطة بها.

و فى فصل الشتاء يتراجع الضغط الجوى المرتفع عن هذه المنطقة بشكل مؤقت مما يسمح لكاليفورنيا استقبال كل أمطارها السنوية خلال فترة زمنية قصيرة جدا ولكن فى عام ٢٠٢٤ شهدت المنطقة فصل صيف جاف بشكل غير طبيعى  مما أدى إلى تراكم العديد من الشجيرات القابلة للاشتعال على السطح ومع وجود رياح سانتا آنا القوية جدا  وبذلك توافرت جميع العناصر اللازمة لأندلاع الحرائق الضخمة

 

 وتشهد مدينة لوس أنجلوس واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في تاريخها، إذ اجتاحت حرائق الغابات مناطق شاسعة من المدينة، متسببة في خسائر مادية ضخمة وأضرار إنسانية جسيمة

ووصفت الدوائر الإعلامية الأمريكية هذه الحرائق بأنها من بين الأكثر تكلفة على الإطلاق، حيث أشار تقرير صادر عن شركة "أكيو ويذر" لخدمات التنبؤ بالطقس إلى أن إجمالي الخسائر قد يصل إلى 150 مليار دولار، مما يعكس التأثير الهائل على منطقة تحتضن أغلى العقارات في الولايات المتحدة

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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