الرياضة - 07:16 - 14.8 مليار دولار.. أرصدة القروض غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - 14.8 مليار دولار.. أرصدة القروض غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. القائمة الكاملة لأبطال «ضل حيطة» لـ ياسمين صبري - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. القائمة الكاملة لأبطال «ضل حيطة» لـ ياسمين صبري - أخبار كلمتك

اعتبارا من اليوم.. الصحفيين تتلقى أعمال مسابقة جائزة الدكتورة نوال عمر - أخبار كلمتك

اعتبارا من اليوم.. الصحفيين تتلقى أعمال مسابقة جائزة الدكتورة نوال عمر - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من الغد - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من الغد - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض ملامح منظومـة الكارت الموحـد لصرف الدعـم التمويني - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض ملامح منظومـة الكارت الموحـد لصرف الدعـم التمويني - أخبار كلمتك

لا قطرة ماء أو حليب، سفير أمريكا ينتقد غطرسة الاحتلال تجاه غزة - أخبار كلمتك

لا قطرة ماء أو حليب، سفير أمريكا ينتقد غطرسة الاحتلال تجاه غزة - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين الترجي ودجوليبا بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين الترجي ودجوليبا بدوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، تعادل سلبي بين الزمالك وبلاك بولز في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، تعادل سلبي بين الزمالك وبلاك بولز في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، المصري يتقدم علي إنيمبا بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الكونفدرالية، المصري يتقدم علي إنيمبا بهدف في الشوط الأول - أخبار كلمتك

بسبب شكري سرحان، طارق الشناوي يهاجم نقيب التمثيليين بعد تصريحات عمر متولي (فيديو) - أخبار كلمتك

بسبب شكري سرحان، طارق الشناوي يهاجم نقيب التمثيليين بعد تصريحات عمر متولي (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

فيلم مين يصدق يحتل المركز الأخير بين إيرادات الأفلام أمس السبت - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 02:05 مساءً - احتل فيلم مين يصدق، الذي تخرجه زينة أشرف عبد الباقي ويقوم ببطولته يوسف عمر المركز الأخير في شباك التذاكر 

إيرادات فيلم مين يصدق 

وحقق فيلم مين يصدق ليوسف عمر وإخراج زينة أشرف عبد الباقي إيرادات 11 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس السبت.

قصة فيلم مين يصدق

تدور أحداث الفيلم حول نادين (جايدا منصور) فتاة مرفهة، تتعرف على الشاب باسم (يوسف عمر) وتُعجب به، وتكتشف لاحقا احتياله عليها، وبالرغم من ذلك تقع في حبه، وتشاركه عمليات النصب على الأغنياء لمساعدة الفقراء.

 

 

 

أبطال فيلم مين يصدق 

يعد فيلم “مين يصدق” أولى تجارب زينة أشرف عبد الباقي الإخراجية في الروائي الطويل عقب قيامها بإخراج عدد من الأفلام القصيرة، ويقوم ببطولة الفيلم يوسف عمر، وجايدا منصور، وأشرف عبد الباقي وشريف منير.

 الفيلم فكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن “إيزو”، ديكور ندى عبد المجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد إيهاب السعيد، وإخراج زينة عبد الباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

أنغام تتعاون مع أكرم حسني وأمير طعيمة من جديد بعد نجاح "تيجي نسيب" - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق