النجار: انتظام سريان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

النجار: انتظام سريان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة بتعاملات اليوم الأحد - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة بتعاملات اليوم الأحد - أخبار كلمتك

هنا الزاهد تغير جلدها وتكسر قالب الأدوار التقليدية في "إقامة جبرية" - أخبار كلمتك

هنا الزاهد تغير جلدها وتكسر قالب الأدوار التقليدية في "إقامة جبرية" - أخبار كلمتك

سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

ملفات اجتماع وزراء الخارجية العرب لدعم سوريا، أبرزها رفع العقوبات والانتقال السلمي للسلطة - أخبار كلمتك

ملفات اجتماع وزراء الخارجية العرب لدعم سوريا، أبرزها رفع العقوبات والانتقال السلمي للسلطة - أخبار كلمتك

بقوة 40 حصان إضافية.. "لادا نيڤا سبورت" تدخل مرحلة الإنتاج أخيراً بعد تأجيلها لسنوات - أخبار كلمتك

بقوة 40 حصان إضافية.. "لادا نيڤا سبورت" تدخل مرحلة الإنتاج أخيراً بعد تأجيلها لسنوات - أخبار كلمتك

بعد زيارته لصنعاء.. المبعوث الاممي يصل ايران ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

بعد زيارته لصنعاء.. المبعوث الاممي يصل ايران ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

اللجنة التحضيرية لتسيير اعمال حلف قبائل حضرموت ترحب بمصفوفة مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

اللجنة التحضيرية لتسيير اعمال حلف قبائل حضرموت ترحب بمصفوفة مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

هنو: مبادرة «المليون كتاب» تهدف لنشر الوعي الثقافي بين أبناء الوطن - أخبار كلمتك

هنو: مبادرة «المليون كتاب» تهدف لنشر الوعي الثقافي بين أبناء الوطن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي: 7 أكتوبر أخطر فشل عسكري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي: 7 أكتوبر أخطر فشل عسكري - أخبار كلمتك

زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي: 7 أكتوبر أخطر فشل عسكري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 11:24 صباحاً - قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، اليوم الأحد: "على رئيس الأركان الذي قاد الجيش في السابع من أكتوبر 2023 أن يدفع ثمنًا شخصيًّا".

عملية طوفان الأقصى 

وأضاف يائير جولان في حديثه:" إن السابع من أكتوبر هو أكبر وأخطر فشل عسكري شهدته إسرائيل".

وتابع:"اختيار رئيس الأركان القادم يجب أن يتم من قبل حكومة تحظى بثقة الشعب، وليس تلك الفاسدة بقيادة نتنياهو."

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى 

و استطرد:" الخطر يكمن في اختيار شخص غير مناسب لمنصب رئيس الأركان، قد يؤدي تعيينه إلى التغطية على إخفاقات السابع من أكتوبر".

txt

بهذه الطريقة، إسرائيل تخطط لـوجود دائم في المنطقة عبر سوريا

وأكد يائير جولان:" إسرائيل تعيش حالة من الجنون، وفي قلب هذا الجنون حكومة فاسدة ورئيس وزراء فاسد".

ويأتي ذلك بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023، والذي تسببت في مقتل وإصابة ألاف الجنود.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي: 7 أكتوبر أخطر فشل عسكري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق