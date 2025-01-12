زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي: 7 أكتوبر أخطر فشل عسكري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 11:24 صباحاً - قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، اليوم الأحد: "على رئيس الأركان الذي قاد الجيش في السابع من أكتوبر 2023 أن يدفع ثمنًا شخصيًّا".

عملية طوفان الأقصى

وأضاف يائير جولان في حديثه:" إن السابع من أكتوبر هو أكبر وأخطر فشل عسكري شهدته إسرائيل".

وتابع:"اختيار رئيس الأركان القادم يجب أن يتم من قبل حكومة تحظى بثقة الشعب، وليس تلك الفاسدة بقيادة نتنياهو."

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى

و استطرد:" الخطر يكمن في اختيار شخص غير مناسب لمنصب رئيس الأركان، قد يؤدي تعيينه إلى التغطية على إخفاقات السابع من أكتوبر".

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وأكد يائير جولان:" إسرائيل تعيش حالة من الجنون، وفي قلب هذا الجنون حكومة فاسدة ورئيس وزراء فاسد".

ويأتي ذلك بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عملية طوفان الأقصى في أكتوبر 2023، والذي تسببت في مقتل وإصابة ألاف الجنود.

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