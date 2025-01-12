رياح الشيطان تعبث بأمريكا، خبير جيولوجي يكشف سر تدمير لوس أنجلوس بالحرائق المستعرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 10:59 صباحاً - كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن سر اشتعال الحرائق في مدينة لوس أنجلوس حتى الآن، والتي أدت لتدمير المدينة التي يطلق عليها مدينة الأثرياء، مشيرًا إلى أن حرائق الغابات وفي فترة الجفاف ساعدت على اشتعال الحرائق بشدة وانتشارها.

سر الحرائق المستعرة فى لوس أنجلوس



كما كشف الدكتور عباس شراقي عن سر مفتاح الحرائق الشديدة في لوس أنجلوس، مؤكدًا أن السر يكمن فيما يسمى بـ "رياح الشيطان" أو "الرياح الحمراء"، التي تتسبب في انتشار الحرائق بسرعة كبيرة، وتساعد على زيادة جفاف التربة والأشجار وانخفاض رطوبة الهواء.

رياح الشيطان تعبث بأمريكا، كلمتك



وقال الدكتور عباس شراقي عن اشتعال حرائق لوس أنجلوس: "حرائق الغابات والمدن فى لوس أنجلوس: حرائق الغابات هي أحد أنواع الكوارث الطبيعية فى كثير من المناطق الأمريكية خاصة غرب الولايات فى كاليفورنيا منها لوس أنجلوس مثل الزلازل، والفيضانات، والانهيارات الطميية، والبراكين، والعواصف والأعاصير".

وعن سبب حدوث حرائق الغابات في أمريكا، قال عباس شراقي: "تحدث حرائق الغابات فى الولايات المتحدة الأمريكية غالبا أثناء فترات الجفاف، وهى متكررة حيث يصل متوسط عدد الحرائق إلى أكثر من 8 آلاف حريق سنويا، تحرق حوالي مليون فدان."

التقلبات المناخية ساهمت في حريق لوس أنجلوس



وأضاف الدكتور عباس شراقي "أدت التقلبات المناخية فى السنوات الأخيرة إلى ارتفاع الحرارة نسبيا، وفقدان الغطاء الثلجي خلال فصل الشتاء مما يتسبب في انخفاض الأمطار، وانخفاض الرطوبة عن معدلاتها، وبالتالى زيادة جاف الأشجار، وزيادة وتيرة الحرائق ومخاطرها، خاصة فى وجود رياح قوية."



وأوضح الدكتور عباس شراقي أن "أسباب الحرائق معظمها طبيعى عن طريق البرق، وأحيانا عن طريق النشاط البشري مثل إلقاء سجائر غير منطفئة، أو احتراق أجهزة كهربائية، أو ارتفاع درجة حرارة السيارات، أو من شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، أو حفلات شوى اللحوم فى المناطق الشجرية، أو الحرق العمد."

رياح الشيطان تحرق لوس أنجلوس



وكشف الدكتور عباس شراقي عن سر اشتعال الحرائق بقوة في كاليفورنيا، فقال: "منذ أوائل الألفية الجديدة، أصبحت حرائق الغابات في كاليفورنيا أكثر خطورة بسبب تراكم الأخشاب في الغابات، وزيادة عدد السكان. كما ساعد على سرعة انتشار حرائق لوس أنجلوس الحالية انخفاض الأمطار منذ أكتوبر الماضى، وقوة الرياح التى تسمى سانتا آنا Santa Ana، أحيانا تسمى رياح الشيطان أو الرياح الحمراء لما تسببه من انتشار الحرائق بسرعة كبيرة، كما أنها تساعد على زيادة جفاف التربة والأشجار وانخفاض رطوبة الهواء الذى يعتبر مفتاح اندلاع الحريق الأولي"



وتابع شراقي كشفه عن اشتعال الحرائق في لوس أنجلوس حتى الآن، فقال: "حيث يكون الهواء جافًا في البداية بسبب المواقع الجافة التي نشأ منها، ويزداد جفافا فى اتجاهه نحو الجبال، تراوحت سرعة رياح سانتا آنا القوية بين 90 - 160 كم/ساعة خلال الأيام الماضية والتى هبت من الشرق إلى الغرب، أى من مناطق الغابات إلى المناطق السكنية، وانتشرت الحرائق فى أماكن متفرقة باجمالى مساحة تزيد عن 35 ألف فدان، واحتراق 12 ألف منزل، وإخلاء أكثر من 150 ألف مواطن، وخسائر بعشرات المليارات من الدولارات".



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