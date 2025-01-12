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بهذه الطريقة، إسرائيل تخطط لـوجود دائم في المنطقة عبر سوريا - أخبار كلمتك

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بهذه الطريقة، إسرائيل تخطط لـوجود دائم في المنطقة عبر سوريا - أخبار كلمتك

بهذه الطريقة، إسرائيل تخطط لـوجود دائم في المنطقة عبر سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 10:34 صباحاً - أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في منطقة الحدود السورية، التي أمر بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسيطرة على منطقة عازلة مع سوريا، أدت إلى تغيير عقود من الهدوء النسبي هههه على الحدود بين البلدين، ما أثار مخاوف من أن تكون هذه الخطوة بداية لوجود إسرائيلي دائم في المنطقة.

خطوة تهدد ببداية وجود الاحتلال

وقالت الصحيفة إن الجنود الإسرائيليين داهموا عدة قرى حدودية، ما دفع السكان إلى اللجوء إلى منازلهم، كما استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على أعلى قمة جبلية في سوريا، وأقام حواجز على الطرق بين المدن السورية، ليطل الآن على القرى المحلية من المواقع العسكرية السورية السابقة.

 

وأوضحت الصحيفة أن السقوط المفاجئ للزعيم السوري بشار أنهى فصلًا من الحرب الأهلية التي استمرت عقدًا من الزمن، لكنه في الوقت نفسه شكل بداية لتوغل إسرائيلي في المنطقة الحدودية، وهو ما وصفته إسرائيل بأنه تحرك دفاعي مؤقت لحماية أمنها.

وأضافت الصحيفة أن آلاف السوريين يعيشون الآن في مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية جزئيًا، ما يثير القلق حول مدة الحملة العسكرية.

مخاوف من تحول الوجود الاسرائيلي لطويل الامد

وأشارت الصحيفة إلى أن البعض من السوريين يعبّرون عن خشيتهم من أن يتحول الوجود الإسرائيلي إلى احتلال عسكري طويل الأمد.

.من جهة أخرى، لفتت الصحيفة إلى أن الحدود بين إسرائيل وسوريا كانت هادئة إلى حد كبير على مدى عقود رغم الحروب التي خاضتها كل من الدولتين، وآخرها حرب 1973، بعد ذلك، تم إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح بين الدولتين، تحرسها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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