النجار: انتظام سريان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

النجار: انتظام سريان امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجيزة (صور) - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة بتعاملات اليوم الأحد - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة بتعاملات اليوم الأحد - أخبار كلمتك

هنا الزاهد تغير جلدها وتكسر قالب الأدوار التقليدية في "إقامة جبرية" - أخبار كلمتك

هنا الزاهد تغير جلدها وتكسر قالب الأدوار التقليدية في "إقامة جبرية" - أخبار كلمتك

سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

ملفات اجتماع وزراء الخارجية العرب لدعم سوريا، أبرزها رفع العقوبات والانتقال السلمي للسلطة - أخبار كلمتك

ملفات اجتماع وزراء الخارجية العرب لدعم سوريا، أبرزها رفع العقوبات والانتقال السلمي للسلطة - أخبار كلمتك

بقوة 40 حصان إضافية.. "لادا نيڤا سبورت" تدخل مرحلة الإنتاج أخيراً بعد تأجيلها لسنوات - أخبار كلمتك

بقوة 40 حصان إضافية.. "لادا نيڤا سبورت" تدخل مرحلة الإنتاج أخيراً بعد تأجيلها لسنوات - أخبار كلمتك

بعد زيارته لصنعاء.. المبعوث الاممي يصل ايران ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

بعد زيارته لصنعاء.. المبعوث الاممي يصل ايران ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

اللجنة التحضيرية لتسيير اعمال حلف قبائل حضرموت ترحب بمصفوفة مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

اللجنة التحضيرية لتسيير اعمال حلف قبائل حضرموت ترحب بمصفوفة مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

هنو: مبادرة «المليون كتاب» تهدف لنشر الوعي الثقافي بين أبناء الوطن - أخبار كلمتك

هنو: مبادرة «المليون كتاب» تهدف لنشر الوعي الثقافي بين أبناء الوطن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

معاريف: جيش الاحتلال الإسرائيلي يغير أساليب القتال في بيت حانون - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
معاريف: جيش الاحتلال الإسرائيلي يغير أساليب القتال في بيت حانون - أخبار كلمتك

معاريف: جيش الاحتلال الإسرائيلي يغير أساليب القتال في بيت حانون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 10:19 صباحاً - ذكرت صحيفة معاريف العبرية في تقرير لها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي غير أساليب القتال في بيت حانون بعد الخسائر الفادحة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغير أساليب القتال في بيت حانون

وأوضحت الصحيفة أن الحادثة التي قُتل فيها 4 جنود من لواء ناحال وأصيب فيها 6 آخرون دفعت فرقة غزة لإجراء تحقيق وتغيير أسلوب وحركة القوات في بيت حانون.

txt

تعرض لـ كمين مزدوج بغزة، جيش الاحتلال يكشف خسائره اليوم


وبالأمس السبت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، عن مقتل 4 جنود من لواء ناحال وإصابة ضابط وجندي بجروح خطيرة خلال معارك في شمال  قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة  يديعوت أحرونوت، أن الجنود الـ4 قتلوا جراء تفجير عبوة شديدة الانفجار في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

 ومن جانبها ذكرت  القناة 12 العبرية، أن هجوم بيت حانون كان كمينًا مزدوجًا تخلله تفجير لغم وهجوم بإطلاق النار على القوة الإسرائيلية.

وفي إحصائية أخرى لقتلى جيش الاحتلال في كمين بيت حانون، كشفت وسائل  إعلام إسرائيلية، أمس السبت، عن مقـتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 30 آخرين في معارك  قطاع غزة اليوم 11 منهم بحالة خطيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق