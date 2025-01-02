غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة سبورتنج في كأس مصر (صور) - أخبار كلمتك

غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة سبورتنج في كأس مصر (صور) - أخبار كلمتك

نجوى إبراهيم: محمد صلاح رجل العام وهذه سيدة 2024 - أخبار كلمتك

نجوى إبراهيم: محمد صلاح رجل العام وهذه سيدة 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد، أسعار الذهب في الصاغة ختام تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد، أسعار الذهب في الصاغة ختام تعاملات اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

وزير الشئون النيابية: الدولة حريصة على تمكين الشباب - أخبار كلمتك

وزير الشئون النيابية: الدولة حريصة على تمكين الشباب - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي (تفاصيل) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:56 - أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي (تفاصيل) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم أشرف زكي.. نجوم الفن يتوافدون على عزاء السيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبرزهم أشرف زكي.. نجوم الفن يتوافدون على عزاء السيناريست بشير الديك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «يعاني من مشكلات في الرئة».. تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «يعاني من مشكلات في الرئة».. تطورات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق - أخبار كلمتك

الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية بـ 11 صاروخا ومسيرة للمرة الثانية - أخبار كلمتك

الحوثيون يستهدفون حاملة طائرات أمريكية بـ 11 صاروخا ومسيرة للمرة الثانية - أخبار كلمتك

مفتي عمان يوجه رسالة قوية للحوثيين ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

مفتي عمان يوجه رسالة قوية للحوثيين ويصفهم بهذا الامر - أخبار كلمتك

الحقائق التاريخية ثابتة، الزمالك يحتفي بذكرى الفوز على الأهلي بسداسية نظيفة - أخبار كلمتك

الحقائق التاريخية ثابتة، الزمالك يحتفي بذكرى الفوز على الأهلي بسداسية نظيفة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الاحتلال يضرم النيران بمحيط المستشفى الإندونيسي في غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الاحتلال يضرم النيران بمحيط المستشفى الإندونيسي في غزة - أخبار كلمتك

الاحتلال يضرم النيران بمحيط المستشفى الإندونيسي في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 07:20 مساءً - ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أضرمت النيران في عدد من المدارس والمنازل بمحيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

قوات الاحتلال تحاصر المستشفى الإندونيسي 

وقال عدد من المحاصرين في المستشفى الإندونيسي بغزة للجزيرة، إنهم لا ماء لديهم ولا طعام ويواجهون خطر الموت جوعا.

وفي السياق ذاته، اندلعت اليوم الخميس، مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية.

ومن جانبها، قالت حركة حماس: إن تصعيد الاحتلال عدوانه واستهدافه خيام النازحين إمعان متواصل في حرب الإبادة ضد المدنيين.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 45,581 ألف شهيد و108,438 ألف مصاب.

وقالت وزارة الصحة بغزة: "الاحتلال ارتكب 5 مجازر في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا و59 مصابًا".

تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة

 وقال مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية أجيث سونجاي، الثلاثاء الماضي، إن حرب دولة الاحتلال على غزة تخالف القانون الدولي.

وأضاف: "إسرائيل لا تريد الالتزام بالقانون الدولي.. هناك تدمير ممنهج لمستشفيات قطاع غزة.. ورواية تل أبيب عن استخدام مسلحين مشافي غزة لا تدعمها المعلومات".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير خارجية سوريا: نطمح لصفحة جديدة من العلاقات مع السعودية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق