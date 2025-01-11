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الدوري المصري، حكام مباراة غد الأحد في الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

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الدوري المصري، حكام مباراة غد الأحد في الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

الدوري المصري، حكام مباراة غد الأحد في الجولة الثامنة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 11 يناير 2025 11:20 مساءً - الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن طاقم حكام مباراة غد الأحد، والتي تجمع سموحة ومودرن سبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

طاقم حكام مباراة سموحة ومودرن سبورت

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تعديلات في الجهاز الفني بمودرن سبورت

قرر نادي مودرن سبورت، الخميس الماضي، تعيين عبد الحليم علي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك وهدافه السابق، مديرا للكرة، وأحمد أبو مسلم لاعب الفراعنة والنادي الأهلي السابق مدربا في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي.

المدرب الفرنسي فرانك دوماس هو من يتولى حاليًا مهمة المدير الفني لفريق مودرن سبورت.

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أشقاء أحمد رفعت في زيارة لنادي مودرن سبورت

زار أشقاء أحمد رفعت، نجم مودرن سبورت الراحل، مقر النادي في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة النادي.

جاءت الزيارة بعد ساعات من أزمة عدم حصول أشقاء أحمد رفعت على مستحقاته، والتي دفعت نادي مودرن سبورت لإصدار بيان رسمي؛ للرد على قرار لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي تلزم الفريق بدفع 22 مليون و250 ألف جنيه وإلزام النادي بسداد مبلغ وثيقة التأمين.

 

وقال مودرن سبورت في البيان: "يؤكد نادي مودرن سبورت على التزامه الكامل بأداء كافة مستحقات ابن النادي المرحوم أحمد رفعت لورثته الشرعيين وذلك طبقًا للتعاقد المبرم بين النادي واللاعب، ويؤكد كذلك أداء تلك المستحقات وفقًا للمواعيد المحددة بعقد اللاعب حتى نهاية مدته موسم 2025/2026". 

وأضاف: "أن النادي يقوم بأداء كافة مستحقات اللاعب طبقًا للعقد منذ إصابته وحتى اليوم وذلك في حساب شقيق اللاعب البنكي. (مرفق صور من الايداعات البنكية)".

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وتابع: "تؤكد إدارة نادي مودرن سبورت أنها لم تقصر في أداء كافة حقوق اللاعب كاملة حال حياته ولورثته الشرعيين من بعد وفاته وذلك وفقًا لبنود عقد اللاعب واحترامًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك وأنها مستمرة في أداء مستحقات اللاعب وفقًا للمواعيد المحددة بعقد اللاعب وحتى نهاية مدة العقد".

وقال النادي: "إدارة مودرن سبورت على أن اللاعب المرحوم: أحمد رفعت ابنًا لنادي مودرن سبورت ولم نتخلى عنه لحظة واحدة منذ إصابته وحتى وفاته وإدارة النادي مستمرة في أداء كافة مستحقات اللاعب حتى نهاية مدة العقد بانتهاء موسم 2025 /2026".

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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