الرياضة - 07:20 - متابع لـ الدكتور نظير عياد: «جايبين مفتي مسيحي».. شاهد كيف عقب؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 07:20 مساءً - رد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على طُرفة أحد رواد التواصل الاجتماعي خلال استضافته مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة صدى البلد «أنتم جايبين مفتي مسيحي واسمه نظير عياد».

وأكد عياد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في حلقة جديدة من برنامجه، أنه سمي بهذا الاسم تيمنا بجده، معلقا: جدي كان حافظاً للقرآن الكريم وكان على دراية وشئ من العلم والمعرفة، والحمد لله ورثت بعض الكتب التي سلمها لوالدي ووالدي أعطاها لي.

وأوضح أن والده محمد النظير رزقه الله به - الشيخ نظير- بعد نحو ربع قرن من الزمان، مختتما: وجدت أن هذا الاسم معروفا في القطر المصري بأكمله ويطلق على مسلمين وعلى مسيحيين، فلم أتأذى بهذا، بالعكس ده أنا كان اسمي في المعهد مثلا وفي الكلية معروف وهو نظير واحد فقط.