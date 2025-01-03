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ليفربول يراقب نجم نوتنجهام من 6 مباريات تمهيدًا للتعاقد معه - أخبار كلمتك

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ليفربول يراقب نجم نوتنجهام من 6 مباريات تمهيدًا للتعاقد معه - أخبار كلمتك

ليفربول يراقب نجم نوتنجهام من 6 مباريات تمهيدًا للتعاقد معه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 07:09 مساءً - يراقب فريق ليفربول، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد أبرز النجوم الصاعدين في المسابقة وهو لاعب فريق نوتنجهام فورست، وفقا لتقارير صحفية.

إليوت أندرسون ضمن اهتمامات ليفربول

فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مساء اليوم الجمعة، أن ليفربول يراقب لاعب وسط فريق نوتنجهام فورست، إليوت أندرسون، الذي يقدم أداءً مميزًا هذا الموسم وتلقى إشادات واسعة، حيث أرسل الكشافين لمتابعته، في آخر 6 مباريات لفريقه.

وحدد ليفربول اللاعب كهدف محتمل، وسيحرص على أن يكون في مقدمة المهتمين بضمه، إذا أصبح متاحًا الصيف المقبل.

وانضم أندرسون، البالغ من العمر 22 عامًا، إلى نوتنجهام فورست قادمًا من نيوكاسل يونايتد، الصيف الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون جنيه إسترليني.

وأثار انتقاله دهشة الكثيرين حينها، لكنه جاء نتيجة حاجة نيوكاسل لبيع لاعب محلي، للتوافق مع قواعد الربح والاستدامة.

واستغل أندرسون فرصة الانتقال إلى نوتنجهام، حيث وعده النادي بالمشاركة بشكل منتظم، وسرعان ما أصبح لاعبًا أساسيًا ومؤثرًا، في موسم فريقه الرائع حتى الآن.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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