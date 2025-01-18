اعترافات مثيرة للمتهم بتسريب "وثائق ضرب إيران" - أخبار كلمتك

اعترافات مثيرة للمتهم بتسريب "وثائق ضرب إيران" - أخبار كلمتك

"اضطراب" لسامح الطويل يصل إلى متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

"اضطراب" لسامح الطويل يصل إلى متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية (صور) - أخبار كلمتك

أسعار سيارات جيتور T2 بعد زيادات شهر يناير - أخبار كلمتك

أسعار سيارات جيتور T2 بعد زيادات شهر يناير - أخبار كلمتك

منتخب الناشئات يواجه الكاميرون اليوم في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أخبار كلمتك

منتخب الناشئات يواجه الكاميرون اليوم في إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أخبار كلمتك

البايرن يستعيد نجمه بعد غياب شهرين عن الملاعب - أخبار كلمتك

البايرن يستعيد نجمه بعد غياب شهرين عن الملاعب - أخبار كلمتك

لغز في الأمطار، بيان صادم من الأرصاد بشأن طقس اليوم حتى الأحد المقبل - أخبار كلمتك

لغز في الأمطار، بيان صادم من الأرصاد بشأن طقس اليوم حتى الأحد المقبل - أخبار كلمتك

أمريكا تشدد الإجراءات على الحدود مع المكسيك قبل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

أمريكا تشدد الإجراءات على الحدود مع المكسيك قبل تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

اليوم، وزير الصناعة يلتقي مستثمري مدينة العبور بحضور المحافظ القليوبية - أخبار كلمتك

اليوم، وزير الصناعة يلتقي مستثمري مدينة العبور بحضور المحافظ القليوبية - أخبار كلمتك

بينهم الزبيدي والبرغوثي، إسرائيل تنشر أسماء 735 أسيرا وأسيرة فلسطينية ستفرج عنهم ضمن الصفقة - أخبار كلمتك

بينهم الزبيدي والبرغوثي، إسرائيل تنشر أسماء 735 أسيرا وأسيرة فلسطينية ستفرج عنهم ضمن الصفقة - أخبار كلمتك

الجامع الأزهر يبدأ اليوم اختبارات تحديد المستوى في حفظ القرآن لـ5000 طالب مصري بالخارج - أخبار كلمتك

الجامع الأزهر يبدأ اليوم اختبارات تحديد المستوى في حفظ القرآن لـ5000 طالب مصري بالخارج - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

اعترافات مثيرة للمتهم بتسريب "وثائق ضرب إيران" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اعترافات مثيرة للمتهم بتسريب "وثائق ضرب إيران" - أخبار كلمتك

اعترافات مثيرة للمتهم بتسريب "وثائق ضرب إيران" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 06:20 صباحاً - قالت وزارة العدل الأمريكية إن موظفًا بوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) متهمًا بتسريب وثائق سرية عن خطط إسرائيلية لضرب إيران، أقر الجمعة بالذنب في اتهامات جنائية بأنه احتفظ عمدا بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونقلها.

وفي إقراره بالذنب، أقر آصف رحمن الذي عمل في "سي آي إيه" منذ 2016، أنه قام من دون سند قانوني بتنزيل معلومات سرية طبعها وتوزيعها مرات عدة، منها بضع معلومات في 2024.

وجاء في ملفات من المحكمة متعلقة بالقضية أنه في ربيع عام 2024، طبع رحمن 5 وثائق مصنفة على أنها شديدة السرية من جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل وأخذها إلى المنزل، ثم نسخها وعدلها وشاركها مع أشخاص لا يحق لهم قانونا تلقيها.

ولإخفاء سلوكه، حذف رحمن نشاطه من أجهزته الإلكترونية، وأعاد السجلات إلى العمل ومزقها.

وفي المرة الثانية، في خريف العام ذاته، ذكرت ملفات المحكمة أنه طبع 10 وثائق أخرى مصنفة على أنها شديدة السرية، وأخذها إلى منزله وشاركها مع آخرين.

وجاء في ملفات المحكمة أنه في 17 أكتوبر 2024، طبع رحمن وثيقتين أخريين تتعلقان بخطط حليف للولايات المتحدة لضرب خصم أجنبي.

وظهرت تلك الوثائق التي تتضمن خططا إسرائيلية لضرب إيران، على الإنترنت في وقت لاحق، بعد أن نشرها حساب مؤيد لطهران على منصة "تلجرام"، يسمى "ميدل إيست سبكتيتور".

وقُدمت هذه القضية إلى المحكمة الجزئية للمنطقة الشرقية من فرجينيا.

وجاء في ملفات المحكمة أن رحمن يبلغ من 34 عاما وهو من فيينا بولاية فرجينيا وألقي القبض عليه في كمبوديا، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 15 مايو المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق