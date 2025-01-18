اعترافات مثيرة للمتهم بتسريب "وثائق ضرب إيران" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 06:20 صباحاً - قالت وزارة العدل الأمريكية إن موظفًا بوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) متهمًا بتسريب وثائق سرية عن خطط إسرائيلية لضرب إيران، أقر الجمعة بالذنب في اتهامات جنائية بأنه احتفظ عمدا بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونقلها.

وفي إقراره بالذنب، أقر آصف رحمن الذي عمل في "سي آي إيه" منذ 2016، أنه قام من دون سند قانوني بتنزيل معلومات سرية طبعها وتوزيعها مرات عدة، منها بضع معلومات في 2024.

وجاء في ملفات من المحكمة متعلقة بالقضية أنه في ربيع عام 2024، طبع رحمن 5 وثائق مصنفة على أنها شديدة السرية من جهاز الكمبيوتر الخاص بالعمل وأخذها إلى المنزل، ثم نسخها وعدلها وشاركها مع أشخاص لا يحق لهم قانونا تلقيها.

ولإخفاء سلوكه، حذف رحمن نشاطه من أجهزته الإلكترونية، وأعاد السجلات إلى العمل ومزقها.

وفي المرة الثانية، في خريف العام ذاته، ذكرت ملفات المحكمة أنه طبع 10 وثائق أخرى مصنفة على أنها شديدة السرية، وأخذها إلى منزله وشاركها مع آخرين.

وجاء في ملفات المحكمة أنه في 17 أكتوبر 2024، طبع رحمن وثيقتين أخريين تتعلقان بخطط حليف للولايات المتحدة لضرب خصم أجنبي.

وظهرت تلك الوثائق التي تتضمن خططا إسرائيلية لضرب إيران، على الإنترنت في وقت لاحق، بعد أن نشرها حساب مؤيد لطهران على منصة "تلجرام"، يسمى "ميدل إيست سبكتيتور".

وقُدمت هذه القضية إلى المحكمة الجزئية للمنطقة الشرقية من فرجينيا.

وجاء في ملفات المحكمة أن رحمن يبلغ من 34 عاما وهو من فيينا بولاية فرجينيا وألقي القبض عليه في كمبوديا، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 15 مايو المقبل.

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