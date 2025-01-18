الرياضة - 08:51 - تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام أورلاندو.. موقف وسام أبو علي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 08:51 صباحاً - تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام أورلاندو.. يستضيف فريق الأهلي نظيره فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقبل مباراة اليوم التي ستقام على أرضية ستاد القاهرة الدولي، يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط، بينما يتصدر فريق أورلاندو بيراتس الترتيب برصيد 11 نقطة.

وضمن الأهلي وأورلاندو التأهل إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا بعد فوزهما في الجولة الماضية على استاد أبيدجان الإيفواري، وشباب بلوزداد الجزائري.

وكانت مباراة مرحلة الذهاب بين الأهلي وأورلاندو بيراتس التي أقيمت في جنوب إفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويبحث المارد الأحمر عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار اليوم.

ونستعرض في السطور التالية تشكيل الأهلي المتوقع أمام أورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت:

تشكيل الأهلي المتوقع ضد أورلاندو بيراتس اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أكرم توفيق ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: وسام أبو علي وإمام عاشور وحسين الشحات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد أورلاندو اليوم؟

تنقل مباراة الأهلي ضد أورلاندو عبر مجموعة قنوات بين سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2024-2025، وتحديدًا عبر قناة بي إن سبورت 6، ويعلق عليها المعلق المصري علي محمد علي.

ما هو موعد مباراة الأهلي وأورلاندو في أبطال إفريقيا؟

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد أورلاندو في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت الدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.