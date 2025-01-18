الرياضة - 11:52 - سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 11:52 صباحاً - سعر الذهب.. حافظ سعر الذهب الآن في مصر على استقراره، داخل محلات الصاغة المحلية، ليسجل سعر الذهب عيار 21 الآن 3775 جنيهًا للبيع، 3750 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

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سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

- سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 24 نحو 4314.25 جنيهًا للبيع، 4285.75 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 22

- استقر سعر الذهب الآن في مصر عيار 22 عند 3954.75 جنيهًا للبيع، 3928.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- بلغ سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 نحو 3775 جنيهًا للبيع، 3750 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سجل سعر الذهب الآن في مصر عيار 18 نحو 3235.75 جنيهًا للبيع، 3214.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

في حين بلغ سعر الذهب الآن في مصر عيار 14 نحو 2516.75 جنيهًا للبيع، 2500 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر الذهب الآن في مصر عيار عيار 12 نحو 2157.25 جنيهًا للبيع، 2142.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وحقق سعر الذهب الآن في مصر عيار 9 نحو 1617.75 جنيهًا للبيع، 1607.25 جنيهًا للشراء.

سعر الجنية الذهب

سجل سعر الجنية الذهب في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025، نحو 30200 جنيهًا للبيع، 30000 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

في حين بلغ سعر أوقية الذهب في مصر الآن نحو 2703.38 دولارًا للبيع، 2702.33 دولارًا للشراء.