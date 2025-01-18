عاجل:اطلاق سراح الصحفي احمد ماهر عقب سنتين من الاعتقال بعدن - أخبار كلمتك

عاجل:اطلاق سراح الصحفي احمد ماهر عقب سنتين من الاعتقال بعدن - أخبار كلمتك

عقب ساعات من العقوبات الامريكية.. الحوثيين يتخذون هذه الخطوة بشان المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك

عقب ساعات من العقوبات الامريكية.. الحوثيين يتخذون هذه الخطوة بشان المرتبات في صنعاء - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: سيتم عقد منتدى الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين مصر ونيجيريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: سيتم عقد منتدى الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين مصر ونيجيريا - أخبار كلمتك

وزير التعليم: الاستثمار في رعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين واجب وطني - أخبار كلمتك

وزير التعليم: الاستثمار في رعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين واجب وطني - أخبار كلمتك

بٍإصدارات جديدة وأسعار مخفضة.. كيف استعدت قصور الثقافة لمعرض الكتاب 2025؟ - أخبار كلمتك

بٍإصدارات جديدة وأسعار مخفضة.. كيف استعدت قصور الثقافة لمعرض الكتاب 2025؟ - أخبار كلمتك

وزير خارجية نيجيريا: نتطلع للتعاون الوثيق مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

وزير خارجية نيجيريا: نتطلع للتعاون الوثيق مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب - أخبار كلمتك

وزير خارجية نيجيريا: نتطلع إلى مزيد من خبرات مصر في إدارة الموارد المائية - أخبار كلمتك

وزير خارجية نيجيريا: نتطلع إلى مزيد من خبرات مصر في إدارة الموارد المائية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - السودان إلى أين؟.. مصطفى بكري يكشف جهود الجيش في مواجهة ميليشيا الدعم السريع (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - السودان إلى أين؟.. مصطفى بكري يكشف جهود الجيش في مواجهة ميليشيا الدعم السريع (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - وزير الخارجية: هناك فرص للتعاون مع نيجيريا في قطاع المشروعات الزراعية الكبيرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - وزير الخارجية: هناك فرص للتعاون مع نيجيريا في قطاع المشروعات الزراعية الكبيرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 30 يناير.. حكيم يحيى حفلا على مسرح البالون - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 30 يناير.. حكيم يحيى حفلا على مسرح البالون - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أبوتريكة يوجه رسالة لـ مرموش - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أبوتريكة يوجه رسالة لـ مرموش - أخبار كلمتك

أبوتريكة يوجه رسالة لـ مرموش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 03:05 مساءً - أشاد محمد أبوتريكة نجم الكرة المصرية السابق، بتألق عمر مرموش لاعب آنتراخت فرانكفورت الألماني، والذي أصبح قريبا من الانضمام إلى مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وقال أبوتريكة: “أنا مبسوط إن فيه لاعب مصري سيلعب مع جوارديولا، لأن هذا CV لوحده، بيب جوارديولا مدرسة وهيطلع أفضل ما في عمر مرموش”.

وأضاف: “عمر مرموش كان بيلعب اللعبة، جوادريولا هيخليه يلعب ويفهم اللعبة، مرموش كان نجمًا في فريقه في ألمانيا حاليًا جاء لفريق كله نجوم، الأمل كبير عن مرموش مع السيتي واتمني له التوفيق”.

ويقترب النجم المصري عمر مرموش من الانضمام رسميًّا إلى صفوف مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية قادمًا من نادي آنتراخت فرانكفورت الألماني.

مرموش ضد صلاح

وستكون المواجهة القادمة لفريقي مانشستر سيتي ضد ليفربول بقيادة النجم محمد صلاح هي الأولى التي تجمع النجمين وجهًا لوجه في الدوري الإنجليزي بعد إتمام الصفقة، ولكنها أيضًا قد تكون الأخيرة في ظل اقتراب رحيل صلاح عن ليفربول بنهاية عقده هذا الموسم.

موعد أول مواجهة بين مرموش ومحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

ويلعب مانشستر سيتي على ملعبه أمام ليفربول في لقاء الدور الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2024-2025 يوم 23  فبراير المقبل، سيكون الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش وجهًا لوجه.

وينتظر أن يعلن مانشستر سيتي عن صفقة التعاقد مع عمر مرموش في الساعات القليلة المقبلة بعد أن ودع اللاعب المصري فريقه آنتراخت فرانكفورت الألماني في مباراته ضد دورتموند.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

رانييري يكرر رقم مورينيو مع روما الإيطالي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق