بالدموع والأحضان، وداع تاريخي لعمر مرموش في آينتراخت فرانكفورت (فيديو) - أخبار كلمتك

بالدموع والأحضان، وداع تاريخي لعمر مرموش في آينتراخت فرانكفورت (فيديو) - أخبار كلمتك

عاجل:مصدر امني يكشف سبب الانفجار واعداد الضحايا في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل:مصدر امني يكشف سبب الانفجار واعداد الضحايا في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

بعد تبكيرها، موعد صرف مرتبات شهر يناير، اعرف مرتبك الجديد - أخبار كلمتك

بعد تبكيرها، موعد صرف مرتبات شهر يناير، اعرف مرتبك الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد رضوان: ليلى علوي ملتزمة جدًا ونجوميتها ليست من فراغ.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد رضوان: ليلى علوي ملتزمة جدًا ونجوميتها ليست من فراغ.. فيديو - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة وتحذير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 17 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

شبورة كثيفة وتحذير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 17 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن حصيلة ضحايا الانفجار العنيف في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل:الكشف عن حصيلة ضحايا الانفجار العنيف في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

صاحب الكرة الذهبية، وفاة أسطورة مانشستر يونايتد دينيس لو بعد إصابته بالخرف - أخبار كلمتك

صاحب الكرة الذهبية، وفاة أسطورة مانشستر يونايتد دينيس لو بعد إصابته بالخرف - أخبار كلمتك

عاجل:فيديو مرعب لسقوط ضحايا بانفجار كبير في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل:فيديو مرعب لسقوط ضحايا بانفجار كبير في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

مصادر عبرية تكشف "بديل" بن غفير في حكومة نتنياهو - أخبار كلمتك

مصادر عبرية تكشف "بديل" بن غفير في حكومة نتنياهو - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

تحت أنظار محمد عبد المنعم، ليل يحقق ريمونتادا مثيرة أمام نيس بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تحت أنظار محمد عبد المنعم، ليل يحقق ريمونتادا مثيرة أمام نيس بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

تحت أنظار محمد عبد المنعم، ليل يحقق ريمونتادا مثيرة أمام نيس بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 12:30 صباحاً - فاز فريق ليل علي نظيره نيس  بهدفين مقابل هدف من المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الفرنسي علي ملعب بيير موروا.

مباراة ليل ونيس

 

وأحرز سفيان ديوب هدف التقدم لصالح فريق نيس في الدقيقة 29 من الشوط الاول. 

بينما أحرز ثنائية ليل هاكون ارثار وباقودي دياكيتي  في الدقيقة 47 و62

 

وجلس محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر والمحترف في نيس الفرنسي على مقاعد بدلاء فريقه أمام ليل. 

تشكيل نيس أمام ليل 

 

 

موقف ليل ونيس

ويحتل فريق نيس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة، فيما يأتي فريق ليل بالمركز الثالث برصيد 32 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق