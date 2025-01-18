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عاجل:مصدر امني يكشف سبب الانفجار واعداد الضحايا في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

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عاجل:مصدر امني يكشف سبب الانفجار واعداد الضحايا في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل:مصدر امني يكشف سبب الانفجار واعداد الضحايا في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 01:32 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشف مصدر أمني في شرطة العاصمة عدن تفاصيل الانفجار الذي حدث في منطقة البساتين بمديرية دار سعد قبل قليل.
وأفاد المصدر بأن انفجار وقع في حوش كبير يتبع للمصباحي مخصص لتخزين الحديد والخردة، الحادث بدأ عند وصول شاحنة نوع "دينا" محملة بالخردة، قادمة من محافظة أبين وبعد أن قام العمال بإنزال الحمولة إلى الأرض، وقع الانفجار.
وأشار المصدر إلى أن الحادث أسفر عن إصابة ستة أشخاص، اثنان منهم بحالة خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى الألماني لتلقي العلاج. 
كما تسببت الشظايا الناتجة عن الانفجار في أضرار بعدة سيارات كانت متواجدة في الحوش.

ناصر المشارع

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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