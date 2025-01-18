عاجل:مصدر امني يكشف سبب الانفجار واعداد الضحايا في عدن قبل قليل - أخبار كلمتك

كشف مصدر أمني في شرطة العاصمة عدن تفاصيل الانفجار الذي حدث في منطقة البساتين بمديرية دار سعد قبل قليل.

وأفاد المصدر بأن انفجار وقع في حوش كبير يتبع للمصباحي مخصص لتخزين الحديد والخردة، الحادث بدأ عند وصول شاحنة نوع "دينا" محملة بالخردة، قادمة من محافظة أبين وبعد أن قام العمال بإنزال الحمولة إلى الأرض، وقع الانفجار.

وأشار المصدر إلى أن الحادث أسفر عن إصابة ستة أشخاص، اثنان منهم بحالة خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى الألماني لتلقي العلاج.

كما تسببت الشظايا الناتجة عن الانفجار في أضرار بعدة سيارات كانت متواجدة في الحوش.

ناصر المشارع