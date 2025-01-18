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عاجل:سماع دوي انفجار عنيف شمال عدن وانباء عن ضحايا - أخبار كلمتك

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عاجل:سماع دوي انفجار عنيف شمال عدن وانباء عن ضحايا - أخبار كلمتك

عاجل:سماع دوي انفجار عنيف شمال عدن وانباء عن ضحايا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 12:27 صباحاً - كلمتك/خاص:

سمع انفجار عنيف هز مديرية دارسعد قبل قليل و حدث الانفجار في كندم خردة بالبساتين .


فيما افاد مواطنون بان الانفجار ناتج عن لغم ارضي قديم انفجر وتسبب بسقوط ٦ جرحى.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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