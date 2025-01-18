أمريكا:سيتم منح هذا البنك في اليمن مهلة الى هذا الموعد لتصفية المعاملات - أخبار كلمتك

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن إصدار تصريح خاص يسمح بإتمام تصفية المعاملات المتعلقة بـ "بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار" أو أي شركات مرتبطة به.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذا التصريح يتيح إجراء المعاملات الضرورية لإنهاء أنشطة البنك حتى تاريخ 16 فبراير 2025.

وأكد المكتب أن جميع العمليات يجب أن تتم وفق القوانين المعمول بها في إطار العقوبات الأمريكية.

وشددت الوزارة على أن هذا التصريح لا يشمل أي معاملات أخرى محظورة أو تتعلق بأشخاص أو كيانات خاضعين للعقوبات، إلا في حال صدور إذن خاص بذلك.

ولفتت الى أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الولايات المتحدة لتنظيم التعاملات المالية المرتبطة بالبنوك والكيانات الخاضعة للعقوبات، بما يضمن الامتثال للقوانين الدولية.