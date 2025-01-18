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أمريكا:سيتم منح هذا البنك في اليمن مهلة الى هذا الموعد لتصفية المعاملات - أخبار كلمتك

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أمريكا:سيتم منح هذا البنك في اليمن مهلة الى هذا الموعد لتصفية المعاملات - أخبار كلمتك

أمريكا:سيتم منح هذا البنك في اليمن مهلة الى هذا الموعد لتصفية المعاملات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 12:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن إصدار تصريح خاص يسمح بإتمام تصفية المعاملات المتعلقة بـ "بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار" أو أي شركات مرتبطة به.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن هذا التصريح يتيح إجراء المعاملات الضرورية لإنهاء أنشطة البنك حتى تاريخ 16 فبراير 2025.

وأكد المكتب أن جميع العمليات يجب أن تتم وفق القوانين المعمول بها في إطار العقوبات الأمريكية.

وشددت الوزارة على أن هذا التصريح لا يشمل أي معاملات أخرى محظورة أو تتعلق بأشخاص أو كيانات خاضعين للعقوبات، إلا في حال صدور إذن خاص بذلك.

ولفتت الى أن هذا القرار يأتي ضمن جهود الولايات المتحدة لتنظيم التعاملات المالية المرتبطة بالبنوك والكيانات الخاضعة للعقوبات، بما يضمن الامتثال للقوانين الدولية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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