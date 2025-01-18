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وسط حالة خوف.. أمريكا تستعد لمعاقبة بنوك يمنية جديدة ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

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وسط حالة خوف.. أمريكا تستعد لمعاقبة بنوك يمنية جديدة ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

وسط حالة خوف.. أمريكا تستعد لمعاقبة بنوك يمنية جديدة ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 12:27 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي: من المؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو فرض مزيد من العقوبات على شركات ومؤسسات مصرفية يمنية خلال المرحلة المقبلة، هذا الإجراء لن تقتصر تداعياته على جماعة الحوثي فقط، بل سيمس الشعب اليمني بأسره و ندعو جماعة الحوثي " أنصار الله " إلى رفع يدها تماما عن التدخل في القطاع المصرفي تجنبا لمزيد من التدمير الذي قد يطال المؤسسات المصرفية في اليمن، وعدم المقامرة بالمؤسسات المصرفية التي تشكل قلب العملية الاقتصادية في البلد.
واضاف: وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن تأثير العقوبات على الجماعة ومصادر تمويلها محدود ، فللجماعة شبكاتها المالية الخاصة واقتصادا موازيا بنته   على مدى عشر سنوات وهي قادرة على أن تتجاوز العقوبات الأمريكية على المؤسسات المصرفية اليمنية. 
واختتم: تسارع وتيرة العقوبات الأمريكية على شركات الصرافة والبنوك اليمنية يستدعي مضاعفة الجهود من قبل القطاع المصرفي اليمن لبذل مزيد من الجهود في تطبيق قواعد الامتثال والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يستدعي العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن " المعترف به دوليا " لتجاوز هذه التحديات.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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وسط حالة خوف.. أمريكا تستعد لمعاقبة بنوك يمنية جديدة ماذا يحدث؟ - أخبار كلمتك

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