مشاهير العرب - محمد رضوان: ليلى علوي ملتزمة جدًا ونجوميتها ليست من فراغ.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 01:11 صباحاً - قال الفنان محمد رضوان، أن صناع فيلم "المستريحة" بذلوا جهدًا كبيرًا حتى يخرج للنور بكشل جيد وينال اعجاب الجمهور.

وأكد محمد رضوان، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، على أن نجومية الفنانة ليلى علوي ليست من فراغ، لأنها شخصية ملتزمة ومنضبطة جدًا، وتبحث في كل كلمة وجملة مكتوبة بالفيلم وعن سبب تواجدها في سياق الكلام، وليس مجرد كلام مكتوب للسرد فقط.

وأضاف محمد رضوان قائلاً: "أنا كنت بستمتع في لوكيشن التصوير، وكنت مبسوط بحرص الفنانة ليلى علوي، على الكلام اللي هيظهر على الشاشة لأني هتحاسب عليه أمام الجمهور، وهي مابتخليش حاجة تعدي بسهولة وده كان شيء عاجبني جدًا".

وتحدث محمد رضوان عن الصعوبات التي واجهته أثناء تصوير مشاهده بفيلم "المستريحة" قائلاً: "الصعوبات كانت إننا نرجع للكراكتر تاني بعد فترة توقف، وندخل في الشخصيات من جديد ونشوف تفاصيله كانت ايه، ودي كانت مشكلة الوقف، انك تشتغل وكذا شهر مانشتغلش بيحصل قطع وبنحاول نستدعي الشخصية".