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الرياضة - 11:46 - حالة «الطقس» غدا السبت.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:46 - حالة «الطقس» غدا السبت.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - حالة «الطقس» غدا السبت.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 11:46 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من طقس يومي السبت والأحد 18 و19 يناير 2025، مشيرة إلى انتشار شبورة مائية كثيفة والتي تصل إلى حد الضباب صباحًا على الطرق وتتسبب في اضطرابات بحركة الملاحة البحرية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تغطي الشبورة المائية مناطق واسعة، خاصة شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، خلال ساعات الصباح الباكر، وبدورها تؤدي إلى انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية، مما قد يؤثر على حركة المرور على الطرق الرئيسية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.. ونصحت الهيئة، السائقين باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث الناجمة عن تدني الرؤية.

حالة الطقس

الملاحة البحرية

وقال هيئة الأرصاد الجوية عن الملاحة البحرية في يومي السبت والأحد، إن البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة سيشهدون اضطرابات شديدة نتيجة ارتفاع سرعة الرياح التي تتراوح بين 40 و60 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر.. هذه الظروف الجوية ستؤدي إلى صعوبة في الأنشطة البحرية، وهو ما يستدعي تأجيل حركة الملاحة والصيد خلال هذه الفترة لتفادي أي مخاطر محتملة.

وشددت على أهمية الالتزام بالإرشادات المرورية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة، سواء على الطرق أو أثناء الأنشطة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 درجة مئوية، الصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 19 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة مئوية، الصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة مئوية، الصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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