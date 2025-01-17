الرياضة - 11:46 - حالة «الطقس» غدا السبت.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 11:46 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من طقس يومي السبت والأحد 18 و19 يناير 2025، مشيرة إلى انتشار شبورة مائية كثيفة والتي تصل إلى حد الضباب صباحًا على الطرق وتتسبب في اضطرابات بحركة الملاحة البحرية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تغطي الشبورة المائية مناطق واسعة، خاصة شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، خلال ساعات الصباح الباكر، وبدورها تؤدي إلى انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية، مما قد يؤثر على حركة المرور على الطرق الرئيسية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.. ونصحت الهيئة، السائقين باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث الناجمة عن تدني الرؤية.

الملاحة البحرية

وقال هيئة الأرصاد الجوية عن الملاحة البحرية في يومي السبت والأحد، إن البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة سيشهدون اضطرابات شديدة نتيجة ارتفاع سرعة الرياح التي تتراوح بين 40 و60 كم/ساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر.. هذه الظروف الجوية ستؤدي إلى صعوبة في الأنشطة البحرية، وهو ما يستدعي تأجيل حركة الملاحة والصيد خلال هذه الفترة لتفادي أي مخاطر محتملة.

وشددت على أهمية الالتزام بالإرشادات المرورية واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة، سواء على الطرق أو أثناء الأنشطة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 درجة مئوية، الصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 19 درجة مئوية، الصغرى 12 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة مئوية، الصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة مئوية، الصغرى 10 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة.