مشاهير العرب - خالد الصاوي يكشف تفاصيل إصابته بانزلاق غضروفي ثلاثى.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خالد الصاوي يكشف تفاصيل إصابته بانزلاق غضروفي ثلاثى.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد سعد يكشف سبب غيابه عن السينما وعودته بفيلم "الدشاش".. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - محمد سعد يكشف سبب غيابه عن السينما وعودته بفيلم "الدشاش".. فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

"أهداف.. خارج الثلاث خشبات" أحدث إصدارات إسكرايب للناقدة الرياضية نجوى مصطفى - أخبار كلمتك

"أهداف.. خارج الثلاث خشبات" أحدث إصدارات إسكرايب للناقدة الرياضية نجوى مصطفى - أخبار كلمتك

عمر خيرت وكريم عبد العزيز، شاهد نجوم الفن في حفل الموسيقار العالمي أنتوني هوبكنز (فيديو) - أخبار كلمتك

عمر خيرت وكريم عبد العزيز، شاهد نجوم الفن في حفل الموسيقار العالمي أنتوني هوبكنز (فيديو) - أخبار كلمتك

أمريكا:سيتم منح هذا البنك في اليمن مهلة الى هذا الموعد لتصفية المعاملات - أخبار كلمتك

أمريكا:سيتم منح هذا البنك في اليمن مهلة الى هذا الموعد لتصفية المعاملات - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، روما يضرب جنوى بثلاثية ويتقدم للمركز التاسع - أخبار كلمتك

الدوري الإيطالي، روما يضرب جنوى بثلاثية ويتقدم للمركز التاسع - أخبار كلمتك

فرانكفورت يهزم دورتموند بثنائية ومرموش يودع الجماهير - أخبار كلمتك

فرانكفورت يهزم دورتموند بثنائية ومرموش يودع الجماهير - أخبار كلمتك

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 17/ 1/ 2025 - أخبار كلمتك

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 17/ 1/ 2025 - أخبار كلمتك

صفقة عمر مرموش تنعش خزينة وادي دجلة بـ100 مليون جنيه - أخبار كلمتك

صفقة عمر مرموش تنعش خزينة وادي دجلة بـ100 مليون جنيه - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:46 - «مستشار بالأكاديمية العسكرية»: دور مصر وقطر لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كان كبيرا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:46 - «مستشار بالأكاديمية العسكرية»: دور مصر وقطر لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كان كبيرا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:46 - «مستشار بالأكاديمية العسكرية»: دور مصر وقطر لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كان كبيرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 11:46 مساءً - قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا، إنه من الضروري الاعتراف بالدور الحاسم الذي لعبته مصر وقطر في اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق هو نفسه الذي تم التوصل إليه في 27 مايو الماضي، وكان ينطوي على نفس الخطوات والتفاصيل.

ونوه خلال استضافته بفضائية "القاهرة الإخبارية"، تقديم الإعلامي محمد عبد الرحمن، أن الولايات المتحدة رغم تصريحاتها عن قدرتها على الضغط، لم تحرز أي تقدم جاد طوال 15 شهرًا من العنف المستمر في قطاع غزة.

وأوضح، أن المصريين والقطريين هم من بذلوا جهودًا دبلوماسية شاقة، في ظل معاناة الشعب الفلسطيني من التدمير والإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن الدول الغربية، بما في ذلك الإدارة الأمريكية، أظهرت تعاطفًا غير مبرر مع إسرائيل، وتجاهلت الممارسات القاسية ضد الفلسطينيين، مما جعل الدور العربي، بقيادة مصر وقطر، ضروريًا للغاية لتحقيق التهدئة.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق