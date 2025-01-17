الرياضة - 11:46 - «مستشار بالأكاديمية العسكرية»: دور مصر وقطر لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كان كبيرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 11:46 مساءً - قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا، إنه من الضروري الاعتراف بالدور الحاسم الذي لعبته مصر وقطر في اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق هو نفسه الذي تم التوصل إليه في 27 مايو الماضي، وكان ينطوي على نفس الخطوات والتفاصيل.

ونوه خلال استضافته بفضائية "القاهرة الإخبارية"، تقديم الإعلامي محمد عبد الرحمن، أن الولايات المتحدة رغم تصريحاتها عن قدرتها على الضغط، لم تحرز أي تقدم جاد طوال 15 شهرًا من العنف المستمر في قطاع غزة.

وأوضح، أن المصريين والقطريين هم من بذلوا جهودًا دبلوماسية شاقة، في ظل معاناة الشعب الفلسطيني من التدمير والإبادة الجماعية.

وأشار إلى أن الدول الغربية، بما في ذلك الإدارة الأمريكية، أظهرت تعاطفًا غير مبرر مع إسرائيل، وتجاهلت الممارسات القاسية ضد الفلسطينيين، مما جعل الدور العربي، بقيادة مصر وقطر، ضروريًا للغاية لتحقيق التهدئة.