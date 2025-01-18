ماجد سامي: نسبة مشاركة كريم الدبيس مع الأهلي تمنحنا مبالع إضافية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 12:35 صباحاً - كشف ماجد سامي مؤسس ومالك نادي وادي دجلة عن شرط في عقد كريم الدبيس مع الأهلي قد يمنحه مبالغ إضافية.

الهبوط دفعنا للتفريط في بعض اللاعبين

وقال ماجد سامي في تصريحات تليفزيونية: "عندما كنا ننافس في الدوري الممتاز لم نكن نبيع الكثير من اللاعبين، ولكن الهبوط جرأنا على بيع بعض اللاعبين".

وتابع: "فترة تواجدنا في دوري المحترفين هي التي زادت خلالها مبيعات النادي من اللاعبين، لأن المنافسة تكون أقل من الدوري الممتاز بكل تأكيد".

نسبة المشاركة في عقد بيع كريم الدبيس

وأكمل ماجد سامي: "هناك بنود وشروط في عقد بيع اللاعبين للأندية، مثل عدد المشاركات وتسجيل الأهداف".

وأضاف: "كريم الدبيس لديه شروط في عقده مع الأهلي، تخص نسبة المشاركات وتسجيل الأهداف والمساهمات".

واختتم: "دوري المحترفين 38 مباراة ونتمنى الصعود للدوري الممتاز مجددا".

وادي دجلة يتصدر دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتزع وادي دجلة صدارة دوري المحترفين من المقاولون العرب بعد انتهاء الجولة السابعة عشرة.

وتصدر وادي دجلة جدول دوري المحترفين برصيد 35 نقطة بفارق نقطة عن المقاولون ووي صاحبي المركزين الثاني والثالث.

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